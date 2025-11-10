Satara Marathon: ‘जावळी जोडी रन’तील धावपटूचा वाचवला जीव; श्री मंगलमूर्ती हॉस्पिटलच्या कार्डियाक टीमचे शर्थीचे प्रयत्न

सातारा : मेढा येथे आयोजित ‘जावळी जोडी रन’ ही मॅरेथॉन स्पर्धेत एका धावपटूला अचानक चक्कर आली. दरम्यान, माहिती मिळताच संयोजक व मंगलमूर्ती हॉस्पिटलचे कार्डियाक टीमने तत्परता दाखवून अथक परिश्रमामुळे धावपटूचे प्राण वाचले. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...जावळी जोडी रन स्पर्धेचे नवनाथ डिगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले असून, मंगलमूर्ती हॉस्पिटल हे या स्पर्धेचे मेडिकल पार्टनर म्हणून काम पाहात आहे. स्पर्धेदरम्यान, सकाळी नऊ वाजता कऱ्हाड येथील माधवराव काळे (वय ६२) यांना वेण्णा नदीच्या पुलावर अचानक चक्कर आली व नंतर लगेच ते बेशुद्ध झाले. संयोजक व इतर स्पर्धकांच्या तत्परतेने ही डॉक्टरांची टीम घटनास्थळी पोहोचली. श्री. काळे यांना तातडीने मेढा येथील दत्त हॉस्पिटलमध्ये मंगलमूर्ती हॉस्पिटलचे सिनिअर इंटेन्सिव्हिस्ट डॉ. जय रूपनवर डॉ. मयूर पवार, डॉ. स्नेहा रामुगडे व त्यांच्या इतर टीमने प्राथमिक उपचार केले..त्यानंतर रुग्णाला श्री मंगलमूर्ती हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. भूषण पाटील व हॉस्पिटलच्या सर्व आपत्कालीन विभागातील टीमने जोरदार प्रयत्न चालू केले. सलग दोन तास सीपीआर व इतर उपचार चालू ठेवत शेवटी दोन तासाने म्हणजेच ११ वाजता रुग्ण शुद्धीवर यायला सुरुवात झाली. त्यानंतर हृदयक्रिया स्थिर झाल्यावर पुढील उपचार करण्यात येणार आहेत, असे कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. भूषण पाटील यांनी सांगितले..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.माधव काळे यांच्या नातेवाइकांनी व जावळी जोडी रनच्या संयोजकांनी श्री मंगलमूर्ती हॉस्पिटलच्या कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. भूषण पाटील व डॉ. जय रूपनवर, स्नेहा रामुगडे, डॉ. मयूर पवार डॉ. साक्षी निकम यांनी परिश्रम घेतले. श्री मंगलमूर्ती हॉस्पिटलचे चेअरमन सयाजी चव्हाण व सर्व संचालकांनी या टीमचे कौतुक केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.