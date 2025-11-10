सातारा

Satara Marathon: ‘जावळी जोडी रन’तील धावपटूचा वाचवला जीव; श्री मंगलमूर्ती हॉस्पिटलच्या कार्डियाक टीमचे शर्थीचे प्रयत्न

Jawali Jodi Run: जावळी जोडी रन स्पर्धेचे नवनाथ डिगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले असून, मंगलमूर्ती हॉस्पिटल हे या स्पर्धेचे मेडिकल पार्टनर म्हणून काम पाहात आहे. स्पर्धेदरम्यान, सकाळी नऊ वाजता कऱ्हाड येथील माधवराव काळे (वय ६२) यांना वेण्णा नदीच्या पुलावर अचानक चक्कर आली व नंतर लगेच ते बेशुद्ध झाले.
Shri Mangalmurti Hospital’s cardiac team saves a runner’s life during the ‘Jawali Jodi Run’ marathon in Satara.

सातारा : मेढा येथे आयोजित ‘जावळी जोडी रन’ ही मॅरेथॉन स्पर्धेत एका धावपटूला अचानक चक्कर आली. दरम्यान, माहिती मिळताच संयोजक व मंगलमूर्ती हॉस्पिटलचे कार्डियाक टीमने तत्परता दाखवून अथक परिश्रमामुळे धावपटूचे प्राण वाचले.

