सातारा

Female Doctor Case: पोलिसांचा तपास योग्‍य दिशेने : रूपाली चाकणकर; फलटण उपजिल्‍हा रुग्‍णालयात घटनेची चौकशी

Rupali Chakankar Visits Phaltan Sub-District Hospital: चाकणकर पुढे म्हणाल्या, ‘‘या आत्महत्या प्रकरणाची पडताळणी करण्यासाठी फॉरेन्सिक लॅब आणि सीडीआरच्या मदतीने लोकेशन डिटेक्शनची मदत घेतली जात आहे. तपासामध्ये कुठल्याही प्रकारची कमतरता राहणार नाही.
Rupali Chakankar
Rupali Chakankarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फलटण : येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणाची पोलिस दल व फॉरेन्सिक लॅब असे सर्व विभाग पारदर्शकपणे व योग्‍य दिशेने तपास करत आहे. राज्य महिला आयोग यावर लक्ष ठेवून आहे. गरज वाटल्यास हा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात येईल, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Satara
Hospital
doctor
endlife
Rupali chakankar
Phaltan
district
Female
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com