फलटण : येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणाची पोलिस दल व फॉरेन्सिक लॅब असे सर्व विभाग पारदर्शकपणे व योग्य दिशेने तपास करत आहे. राज्य महिला आयोग यावर लक्ष ठेवून आहे. गरज वाटल्यास हा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात येईल, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले.

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने तीन दिवसांपूर्वी केलेल्या आत्महत्येप्रकरणी श्रीमती चाकणकर यांनी आज सकाळी फलटण येथे जाऊन सखोल चौकशी केली. या वेळी आमदार सचिन पाटील, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे, पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे, महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

चाकणकर पुढे म्हणाल्या, ''या आत्महत्या प्रकरणाची पडताळणी करण्यासाठी फॉरेन्सिक लॅब आणि सीडीआरच्या मदतीने लोकेशन डिटेक्शनची मदत घेतली जात आहे. तपासामध्ये कुठल्याही प्रकारची कमतरता राहणार नाही. गेल्या आठवड्यात सातारा जिल्ह्याच्या जनसुनावणी दरम्यान सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. त्या वेळी आरोग्य विभागाची आयसी कमिटी कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे; परंतु या महिला डॉक्टरने आयसी कमिटीकडे तक्रार केली नाही. पोलिस आणि संबंधित महिला डॉक्टर यांची परस्परविरोधी तक्रार होती. यावर चौकशी समिती नेमून ती निकाली काढण्यात आली आहे.

महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली असल्याचे प्राथमिक अहवालात दिसत आहे, तर सुसाईड नोटमध्ये असलेले संशयित गोपाल बदने आणि प्रशांत बनकर यांचा तिच्याशी संपर्क असल्याचे स्पष्ट आहे. घटनेच्या आदल्या रात्री संबंधित महिला डॉक्टर बनकर यांच्या घरी दिवाळी साजरी करत होती. त्यादिवशी फोटो नीट आले नाहीत यावरून त्यांच्यात वाद झाला असल्याचे दिसून येत आहे. त्यानंतर त्या हॉटेलवर गेल्या. त्यानंतर त्यांचा आणि बनकर यांचा संपर्क होता; परंतु बनकरचा मोबाईल बंद होता, असेही चाकणकर यांनी सांगितले.

पीएम रिपोर्ट आजच मिळावा

फॉरेन्सिक लॅब आणि सीडीआरच्या मदतीने लोकेशन डिटेक्शन करण्यात येत आहे. पीएम रिपोर्ट आजच मिळावा, अशा सूचना केल्या आहेत. पीएम रिपोर्टनंतर सर्व गोष्टी समोर येतील. शासकीय, अशासकीय आस्थापनांमधील अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या प्रभावीपणे काम करतात, की नाही यासाठी या समित्यांचे वर्षातून दोन वेळा ऑडिट व्हावे, असे निर्देशही दिले आहेत. सोबतच आयसी कमिटी, टोल फ्री क्रमांक, दामिनी पथकाची माहिती माध्यमांमार्फत प्रत्येक घरापर्यंत पोचावी, असे चाकणकर यांनी सांगितले.