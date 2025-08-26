सातारा

माेठी बातमी! ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरेंच्या प्रोफाइल पिक्चरचा गैरवापर; बनावट अकाउंटद्वारे चुकीचे मेसेज अन्..

Maharashtra cyber police probe fake profile misuse: मंत्री गोरे यांच्या प्रोफाइल पिक्चरचा गैरवापर करत एका फेक अकाउंटवरून फेसबुक मेसेंजरद्वारे काही महिला, नागरिक यांना फ्रेंड रिक्वेस्ट, पैशांची, तसेच फोन नंबरची मागणी करणारे मेसेज पाठविण्यात आले होते.
Cyber Fraud: Fake Profile of Minister Jaykumar Gore Spreads Wrong Messages Online
Cyber Fraud: Fake Profile of Minister Jaykumar Gore Spreads Wrong Messages OnlineSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बिजवडी : राज्याचे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रोफाइल पिक्चरचा गैरवापर करून बनावट अकाउंटद्वारे चुकीचे मेसेज पाठविण्याचा प्रकार वडूज पोलिसांनी उघड केला. याप्रकरणी एका संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले आहे. ॉ

