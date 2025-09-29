सातारा

Minister Jayakumar Gore: नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; म्हसवडमध्ये भरपावसात आपद्ग्रस्तांशी संवाद

Immediate Panchnamas Must Be Done: खासगी रुग्णालयात पाणी शिरल्याने येथील रुग्णास सुरक्षितपणे बाहेर काढून सुरक्षित ठिकाणी रुग्णवाहिकेने स्थलांतर करावे लागले, या घटनांची माहिती मंत्री गोरे यांनी घेतली व संबंधितांना भेटी देऊन चौकशी केली.
Minister Jaykumar Gore interacting with disaster-affected families in Mhaswad during heavy rains.

Minister Jaykumar Gore interacting with disaster-affected families in Mhaswad during heavy rains.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

म्हसवड : संततधार पावसामुळे येथील रस्त्यावर पाणी साचून रस्त्यालगतच्या दुकानात शिरून व्यावसायिकांचे नुकसान झाले आहे. झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी काल रात्री भरपावसात भेट देऊन आपद्ग्रस्तांशी संवाद साधला. यावेळी शासनातर्फे नुकसान भरपाई देण्यासाठी तातडीने पंचनामे करण्याची सूचना संबंधितांना दिल्या.

Loading content, please wait...
Satara
rain
Jaykumar Gore
district
rain damage crops
rainy session
Mhaswad
Damaged Crops
floodsituation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com