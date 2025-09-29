Minister Jayakumar Gore: नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; म्हसवडमध्ये भरपावसात आपद्ग्रस्तांशी संवाद

म्हसवड : संततधार पावसामुळे येथील रस्त्यावर पाणी साचून रस्त्यालगतच्या दुकानात शिरून व्यावसायिकांचे नुकसान झाले आहे. झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी काल रात्री भरपावसात भेट देऊन आपद्ग्रस्तांशी संवाद साधला. यावेळी शासनातर्फे नुकसान भरपाई देण्यासाठी तातडीने पंचनामे करण्याची सूचना संबंधितांना दिल्या..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.यावेळी खटाव- माणच्या प्रांताधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, माणचे तहसीलदार विकास अहिरे, नायब तहसीलदार मीना बाबर, पालिकेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक डॉ. सचिन माने आदी उपस्थित होते..सातारा- म्हसवड- लातूर या रस्त्यावर एसटी बसस्थानक ते शिंगणापूर चौकादरम्यानच्या रस्त्यावर सुमारे तीन फुटांहून अधिक पाणी साचून राहिल्याने या रस्त्यावरील वाहतूक थंडावली. खोल पाण्यात मालट्रकची चाके रुतल्याने तो अडकला, याबरोबरच या रस्त्याकडेच्या सर्व दुकानांत पुराचे पाणी शिरून दुकानातील विविध किमती वस्तू एका पतसंस्थेची नोटांनी भरलेली तिजोरीही बुडाली, खासगी रुग्णालयात पाणी शिरल्याने येथील रुग्णास सुरक्षितपणे बाहेर काढून सुरक्षित ठिकाणी रुग्णवाहिकेने स्थलांतर करावे लागले, या घटनांची माहिती मंत्री गोरे यांनी घेतली व संबंधितांना भेटी देऊन चौकशी केली..पूरग्रस्तांची गाऱ्हाणी ऐकून घेतल्यानंतर या परिसरातच भर रस्त्यावर पाणी साचण्यामागील कारणे शोधून या परिसरातील रस्त्यालगतच्या गटारीवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने काढण्याबाबतच्या सूचना मंत्री गोरे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी. याबरोबरच पुराचे पाणी दुकानात शिरून झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देऊन आपत्तीग्रस्तांना तातडीची मदत करण्याबाबतचे आश्वासन त्यांनी दिले. दहिवडी नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षा सुरेखा पखाले यांनी काल येथील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने भेट देऊन रस्त्याकडेच्या इमारतीखालील बेसमेंट दुकान गाळ्यात साचलेल्या पावसाचे पाणी उपसा करण्यासाठी पंपाची सुविधा उपलब्ध करून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.