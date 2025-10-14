सातारा: साताऱ्याचा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष होण्याची संधी मिळवण्यासाठी इच्छुकांची मोठी गर्दी आहे. या गर्दीतील नेमक्या आणि विजयी चेहऱ्याला तिकीट देण्यावर दोन्ही नेत्यांचा भर राहणार आहे. या गर्दीतील असा विजयी चेहरा कोण आणि तो विजयी चेहरा कसा ठरू शकतो, यासाठीची चाचपणी आगामी काळात होणार आहे. या चाचपणीत कोण मागे पडतो, कोणाला कोण मागे पाडतो आणि कोण उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब करतो, याकडे सातारकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.गेल्या साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ सातारा पालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या मार्फतीने सुरू आहे. विविध कारणांमुळे रखडलेली निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशानुसार गतिमान झाली असून, थेट नगराध्यक्षांसह प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीनंतर इच्छुकांनी निवडणुकीच्या फडात घुमण्यास सुरुवात केली आहे. मनोमिलन झाले तर काय करायचे आणि मनोमिलन फिस्कटल्यानंतर काय करायचे, काय भूमिका घ्यायची? याचे आडाखे इच्छुक बांधत सद्य:स्थितीत कार्यरत झाल्याचे दिसून येत आहे. सरळसरळ लढत झाल्यास प्रतिस्पर्धी म्हणून समोर कोण येईल, याचा अंदाज, चाचपणी देखील इच्छुकांकडून सुरू असून, लढत सरळ आणि सोपी कशी राहील, यासाठीची देखील अनेकांकडून चाचपणी गतिमान झाली आहे..इलेक्टिव्ह मेरिटवर भरथेट नगराध्यक्षपदासाठी विजयी चेहरा हा निकष कायम ठेवण्यावर दोन्ही आघाड्यांचा भर राहणार असून, तोच निकष प्रभागात उमेदवार निश्चित करतानाही ठेवावा लागणार आहे. आपला, परका, जवळचा, लांबचा, मित्र आदी निकषांसह इच्छुकाचे इलेक्टिव्ह मेरिटवर नेत्यांना जास्तीचा भर आगामी काळात द्यावा लागणार आहे..हद्दवाढ भागात कसहद्दवाढीनंतर पालिकेत आलेल्या शाहूपुरी, विलासपूरसह इतर उपनगरांतील सामाजिक आणि राजकीय घडामोडी ठराविक जणांच्या हाती राहिले आहे. हद्दवाढ भागाला सामावून घेतल्याने साताऱ्यातील प्रभागांची संख्या १० ने वाढून ५० झाली आहे. यामुळे नेत्यांना या भागातील मतदार, लोकसंख्या यांचा विचार करत मूळ शहरासह विस्तारित भागातील उमेदवारी निश्चित करावी लागणार आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .थेट निवडीची चौथ्यांदा संधीसातारा पालिकेच्या स्थापनेपासून आत्तापर्यंत तीन वेळा थेट नगराध्यक्ष निवडण्याची संधी सातारकरांना मिळाली आहे. यंदाच्या निवडणुकीमुळे सातारकरांना चौथ्यांदा ही संधी मिळणार आहे. यामुळे यंदा त्यासाठी इच्छुकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. यामुळे दोन्ही नेत्यांना तसा उमेदवार सातारकरांपुढे आणताना विविध पातळीवर कस लावण्यासह सर्व बाबींची पडताळणी करावी लागणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.