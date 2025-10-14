सातारा

सातारा नगराध्‍यक्षासाठी इच्‍छुकांची गर्दी! दाेन्ही राजेंचा विजयी चेहऱ्याला तिकीट देण्‍यावर भर, भूमिका गुलदस्‍त्‍यात..

Intense Competition for Satara Mayor Seat: गर्दीतील असा विजयी चेहरा कोण आणि तो विजयी चेहरा कसा ठरू शकतो, यासाठीची चाचपणी आगामी काळात होणार आहे. या चाचपणीत कोण मागे पडतो, कोणाला कोण मागे पाडतो आणि कोण उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब करतो, याकडे सातारकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Crowd of aspirants gathers for Satara’s elected mayor post as both Rajes weigh their options for a winnable candidate.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: साताऱ्याचा लोकनियुक्‍त नगराध्‍यक्ष होण्‍याची संधी मिळवण्‍यासाठी इच्‍छुकांची मोठी गर्दी आहे. या गर्दीतील नेमक्‍या आणि विजयी चेहऱ्याला तिकीट देण्‍यावर दोन्‍ही नेत्‍यांचा भर राहणार आहे. या गर्दीतील असा विजयी चेहरा कोण आणि तो विजयी चेहरा कसा ठरू शकतो, यासाठीची चाचपणी आगामी काळात होणार आहे. या चाचपणीत कोण मागे पडतो, कोणाला कोण मागे पाडतो आणि कोण उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब करतो, याकडे सातारकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

