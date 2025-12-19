सातारा

Shri Sevagiri Kesari:बहुचर्चित सदगीर, गुलियाची कुस्‍ती बरोबरीत; पुसेगावच्‍या मैदानात दोघेही ठरले ‘श्री सेवागिरी केसरी’चे मानकरी..

Pusegaon Wrestling Dangal Sadgir Guliya highlights: श्री सेवागिरी केसरी २०२५: सदगीर आणि गुलिया यांची कुस्ती बरोबरीत, दोघांना चांदीची गदा
पुसेगाव : श्री सेवागिरी यात्रेनिमित्त झालेल्या कुस्ती मैदानात महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर विरुद्ध हिंदकेसरी, भारत केसरी दिनेश गुलिया यांच्यात मुख्य लढत झाली. दोघांनी एकमेकांवर चाल-प्रतिचाल करत आक्रमक खेळ केला. तब्बल पाऊण तास सामना रंगला. त्यानंतर गुणांवर देखील कुस्ती बरोबरीत सुटल्याने दोन्ही पैलवानांना ‘श्री सेवागिरी केसरी २०२५’ चा किताब व मानाची ‘चांदीची गदा’ देण्यात आली.

