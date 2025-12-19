पुसेगाव : श्री सेवागिरी यात्रेनिमित्त झालेल्या कुस्ती मैदानात महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर विरुद्ध हिंदकेसरी, भारत केसरी दिनेश गुलिया यांच्यात मुख्य लढत झाली. दोघांनी एकमेकांवर चाल-प्रतिचाल करत आक्रमक खेळ केला. तब्बल पाऊण तास सामना रंगला. त्यानंतर गुणांवर देखील कुस्ती बरोबरीत सुटल्याने दोन्ही पैलवानांना ‘श्री सेवागिरी केसरी २०२५’ चा किताब व मानाची ‘चांदीची गदा’ देण्यात आली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...मठाधिपती सुंदरगिरी महाराज, ट्रस्टचे अध्यक्ष संतोष वाघ, विश्वस्त डॉ. सुरेश जाधव, रणधीर जाधव, संतोष ऊर्फ बाळासाहेब जाधव, सचिन देशमुख, गौरव जाधव व मान्यवरांच्या हस्ते बुधवारी दुपारी दोन वाजता मैदानाचे पूजन झाले. मैदानात प्रमुख ४० कुस्त्यांसह लहान-मोठ्या १५० कुस्त्या झाल्या. पुसेगावात रंगणारा हा कुस्त्यांचा महासंग्राम पाहण्यासाठी कुस्ती शौकिनांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती..दरम्यान, पंजाबचा शानवीर कोहलीने महाराष्ट्र केसरी दादा शेळके याच्याविरुद्ध आक्रमक खेळ करत गुणांवरती विजय मिळवला. इंटरनॅशनल मेडलिस्ट जॉन्टी गुज्जरला स्वारी डावावरती चितपट करत इंटरनॅशनल मेडलिस्ट रविराज चव्हाणने सरशी साधली. लकी कोहलीने घुटणा डावावर कालीचरण सोलनकरवर मात केली. सतपाल सोनटक्केने घुटणा डावावर समीर शेखला अस्मान दाखविले. .प्रशांत शिंदे विरुद्ध सुहास घोडगेतील कुस्ती बरोबरीत सुटली. पोकळ घिस्सा डावावर महेश कुंभार, शाहरुख खान या दोघांनी विरोधी पैलवानांना चितपट केले. धनाजी कोळी, प्रशांत जगताप, विकी करे, संजय तनपुरे, सनी मदने, अनिल कचरे, सुमीत गुजर, नामदेव कोकाटे, मनोज कुमार यांनी पुसेगावच्या आखाड्यात विजयी कुस्त्या केल्या. मैदानात कुस्ती क्षेत्रातील अनेक नामवंत मान्यवरांनी हजेरी लावली. मैदानात पंच म्हणून कृष्णात जाधव, अरुण मदने आदींनी काम पाहिले. निवेदन जोतीराम वाजे, रोहन केंजळे यांनी केले..होता स्कार्फ म्हणून वाचला गळा! 'बिबट्याचा वृद्ध महिलेवर जीवघेणा हल्ला; गवतातून झडप, जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा अन्.. .शौकिनांना व्यक्तिगत इनामआखाड्यामध्ये प्रेक्षणीय ठरलेल्या कुस्त्यांना उपस्थित कुस्ती शौकिनांनी व्यक्तिगत इनाम दिले. तालमीमध्ये सराव केलेल्या अनेक मुलांनी कुस्त्यांच्या आखाड्याला हजेरी लावून प्रेक्षणीय कुस्त्या केल्या. त्यांनाही यात्रा कमिटीकडून दिल्या जाणाऱ्या इनामाबरोबरच अनेक कुस्ती शौकीन मंडळींनीही चांगले इनाम दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.