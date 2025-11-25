Karad News: ‘सह्याद्री’च्या इथेनॉल प्रकल्पास यशस्वी प्रारंभ; पहिला टँकर गोव्याकडे रवाना; ८० लाख लिटरचा पुरवठा करणार

मसूर: यशवंतनगर येथील सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याच्या अत्याधुनिक इथेनॉल प्रकल्पास २०२५-२६ गळीत हंगामात यशस्वी प्रारंभ झाला. त्यामुळे जलदगतीने उत्पादन सुरू करून देशाच्या इथेनॉल मिश्रण धोरणाला मजबूत पाठबळ दिले. कारखान्याचे संचालक जशराज पाटील यांच्या हस्ते विधिवत पूजन करून ‘बी’ हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलचा पहिला टँकर गोवा येथे तेल डेपोसाठी रवाना केला..Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...केंद्र सरकारच्या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमांतर्गत सह्याद्री कारखान्याने यंदा सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना एकूण दोन कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा करण्याची महत्त्वाकांक्षी निविदा सादर केली होती. ही निविदा मंजूर झाल्याने एक नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी २०२६ या पहिल्या तिमाहीत महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा या तीन राज्यांतील हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या कंपन्यांच्या डेपोंना एकूण ८० लाख लिटर इथेनॉलचा पुरवठा केला जाणार आहे. त्यानुसार आज हा पहिला टँकर रवाना झाला..याप्रसंगी कारखान्याचे कार्यकारी संचालक विश्वजित शिंदे, कार्यकारी व्यवस्थापक पी. आर. यादव, डिस्टलरी इन्चार्ज प्रकाश पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क दुय्यम निबंधक एस. एन. कुलट, लेबर ऑफिसर जयवंत साठे, श्री. सोनवणे, संचालक, वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..टँकर रवाना करताना संचालक जशराज पाटील यांनी कारखान्याच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त करत ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार व सहकाऱ्यांचे आभार मानले..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती... सह्याद्रीच्या इथेनॉल प्रकल्पाच्या या यशस्वी सुरुवातीमुळे यशवंतनगर परिसरात शेतकरी, कामगार व नागरिकांत उत्साहाचे वातावरण आहे. कारखान्याच्या बहुविध उत्पादन धोरणाला आणखी बळ मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.