कास : पश्चिम महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची पुन्हा एकदा कसोटी लागणार आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची (एनटीसीए) विशेष समिती नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. व्याघ्र संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन, वन्यप्राण्यांचा अधिवास, मनुष्यबळ, आर्थिक नियोजन आणि संरक्षणात्मक उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेतला जाणार आहे. या मूल्यमापनातून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची सद्यःस्थिती आणि गेल्या चार वर्षांतील कामगिरी स्पष्ट होणार आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.देशातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी दर चार वर्षांनी व्यवस्थापन परिणामकारकता मूल्यमापन (एमईई) केले जाते. यंदा महाराष्ट्रातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांच्या तपासणीसाठी चार विशेष समित्या राज्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. यामध्ये सह्याद्री, ताडोबा- अंधारी, नवेगाव-नागझिरा, पेंच, बोर आणि मेळघाट या प्रकल्पांचा समावेश आहे.सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या दृष्टीने हे मूल्यमापन महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. २०२२ मध्ये झालेल्या मूल्यमापनात सह्याद्रीने ७८.७९ टक्के गुण मिळवत ‘अतिशय उत्तम’ श्रेणीसह राज्यात पाचवा क्रमांक पटकावला होता. त्यामुळे यंदा या कामगिरीत किती सुधारणा होते आणि सह्याद्रीच्या व्यवस्थापनाला कोणती गुणवत्ता श्रेणी मिळते, याकडे वन विभागासह पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे..या पाहणीदरम्यान व्याघ्र प्रकल्पाचे नियोजन, वन्यजीवांच्या अधिवासाची स्थिती, गस्त व संरक्षण व्यवस्था, उपलब्ध मनुष्यबळ, आर्थिक साधनसामग्री आणि संवर्धनाच्या कामांचे प्रत्यक्ष परिणाम तपासले जाणार आहेत. मूल्यमापनानंतर प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पाला गुणांकन देऊन उत्कृष्ट, अतिशय उत्तम, चांगले आणि समाधानकारक अशा श्रेणी निश्चित केल्या जाणार आहेत..व्याघ्रदिनी जाहीर होणार अहवालराज्यातील सहाही व्याघ्र प्रकल्पांची पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर समिती आपला सविस्तर अहवाल एनटीसीएकडे सादर करणार आहे. त्यानंतर २९ जुलै २०२७ रोजी जागतिक व्याघ्र दिनाच्या निमित्ताने देशातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्यवस्थापन गुणवत्तेचा अहवाल जाहीर केला जाणार आहे.‘पहिल्या तीन’मध्ये अपेक्षासह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात गेल्या दोन वर्षांत वन्यजीव संवर्धन, व्याघ्र संरक्षण आणि अधिवास व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने विविध सकारात्मक उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. वाघांच्या संख्येत झालेली वाढ, प्रभावी पर्यटन व्यवस्थापन, कोअर क्षेत्रातील नागरिकांचे यशस्वी पुनर्वसन आणि संरक्षणात्मक उपाययोजनांमुळे प्रकल्पाच्या कामगिरीत सुधारणा यावरून यंदाच्या मूल्यमापनात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प राज्यातील पहिल्या तीन प्रकल्पांमध्ये स्थान मिळवणार का? याबाबत वन्यजीवप्रेमींमध्ये उत्सुकता आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.‘सह्याद्री’चे विस्तार क्षेत्रविदर्भाच्या बाहेर एकमेव व्याघ्र प्रकल्प असलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांचा समावेश.एकूण क्षेत्रफळ : ११६५.५७ चौरस किलोमीटरमुख्य/गाभा क्षेत्र ६००.१२ चौरस किलोमीटरबफर क्षेत्र ५६५.४५ चौरस किलोमीटरप्रकल्पाच्या मध्यभागात कोयना नदीवरील छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशय आणि वारणा नदीवरील वसंतसागर जलाशय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.