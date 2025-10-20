सातारा

Sajjangad Torch Festival: सज्जनगड उजळला भक्तीच्या तेजात! 'दिवाळीच्या पहाटे हजारो मशालींनी गड प्रकाशमय'; इतिहास अन् शौर्याचा अनोखा संगम

Sajjangad Illuminated with Devotion: पहाटे चार वाजताच भातखळे (वाहनतळ) येथून फुलांनी सजवलेल्या पालखीत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या मूर्तीची मिरवणूक सुरू झाली. ढोल-ताशांच्या गजरात, फुलांच्या वर्षावात आणि रांगोळीच्या सजावटीतून पालखीचा मार्ग प्रकाशमान झाला.
Sajjangad Fort lit up with thousands of torches at dawn, as devotees celebrate Diwali with faith and reverence.

परळी : सज्जनगडावर सोमवारी दिवाळीची पहिली पहाट मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. शेकडो मशालींच्या प्रकाशाने सज्जनगड भक्तीच्या तेजात उजाळला होता.या भव्य आणि पारंपारिक मशाल महोत्सवाचे आयोजन सज्जनगड दुर्गनाद प्रतिष्ठानच्या वतीने करण्यात आले होते.

