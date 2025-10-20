Sajjangad Torch Festival: सज्जनगड उजळला भक्तीच्या तेजात! 'दिवाळीच्या पहाटे हजारो मशालींनी गड प्रकाशमय'; इतिहास अन् शौर्याचा अनोखा संगम

-अमर वांगडेपरळी : सज्जनगडावर सोमवारी दिवाळीची पहिली पहाट मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. शेकडो मशालींच्या प्रकाशाने सज्जनगड भक्तीच्या तेजात उजाळला होता.या भव्य आणि पारंपारिक मशाल महोत्सवाचे आयोजन सज्जनगड दुर्गनाद प्रतिष्ठानच्या वतीने करण्यात आले होते..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.पहाटे चार वाजताच भातखळे (वाहनतळ) येथून फुलांनी सजवलेल्या पालखीत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या मूर्तीची मिरवणूक सुरू झाली. ढोल-ताशांच्या गजरात, फुलांच्या वर्षावात आणि रांगोळीच्या सजावटीतून पालखीचा मार्ग प्रकाशमान झाला. पालखीच्या मागे शेकडो मावळे मशाली हातात घेऊन ‘जय शिवाजी’च्या घोषात गाईमुख, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज महाद्वार, श्री समर्थ महाद्वार या पारंपारिक मार्गाने पालखी अंगलाई मंदिरात पोहोचली. या वेळी शेकडो मशालींच्या ज्योतीने तसेच फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे तटबंदी उजळली आणि खालील परळी पंचक्रोशीवर त्या प्रकाशाची झळाळी उमटली..समाधी मंदिर परिसरात छत्रपतींच्या पालखीचे आगमन होताच संपूर्ण वातावरण भक्तीमय झाले. आशोक वनात सहासी खेळाबरोबरच शाहिर रंगराव पाटील (कोल्हापूर) यांचा शिवकालीन ऐतिहासीक पोवाड्याचा कार्यक्रम सादर करण्यात आला, तसेच सर्व भक्तांनी मिळून “ध्येय मंत्र” म्हणत एकात्मतेचा संदेश दिला. यावेळी विविध जिल्ह्यातून भाविकांनी आपली उपस्थिती दर्शवली होती..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.\rया वेळी शिवरायांच्या पवित्र भूमीवर शेकडो मशालींच्या तेजाने उजळलेला सज्जनगड पाहताना प्रत्येकाच्या मनात अभिमान आणि भावनांचा संगम दाटून आला होता. या सर्व कार्यक्रमाचे उत्तम आयोजन सज्जनगड दुर्गनाद प्रतिष्ठान कडून करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.