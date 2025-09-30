सातारा: सज्जनगड येथील श्रीराम मंदिराचे आता रुपडे पालटणार असून, मंदिराच्या सभागृहाची रंगरंगोटी तसेच महाद्वारानजीक नवीन रेलिंग बसविले जात आहे. भाविकांच्या वाढलेल्या वर्दळीच्या पार्श्वभूमीवर काम वेगाने करण्यात येत असल्याची माहिती श्री रामदास स्वामी संस्थानच्या वतीने देण्यात आली. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सज्जनगड येथे गेल्या काही वर्षांत विविध सुधारणा केल्या जात आहेत. भाविकांच्या सुरक्षेसाठीही विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याची माहिती श्री रामदास स्वामी संस्थानचे अध्यक्ष भूषण स्वामी, विश्वस्त बाळासाहेब स्वामी यांनी दिली. सज्जनगड येथील श्रीराम मंदिर व समर्थांच्या समाधी मंदिरापुढे असलेल्या सभागृहाची सध्या रंगरंगोटी करण्यात येत आहे. भिंती तसेच दरवाजे, खिडक्यांना रंग देताना वर्षानुवर्षे दिलेला रंग खरडून काढण्यात येत आहे. त्यामुळे भिंतीवर आणि लाकडी दरवाजे, महिरपीची नक्षी उठून दिसत आहे. त्यावर पुन्हा रंग देण्यात येत आहे. सर्व सभागृहाची रंगरंगोटी केली जाणार आहे. शिवाय ज्या दरवाजे, खिडक्यांचे दरवाजे खराब झालेत, ते पूर्ण बदलले जाणार आहेत..महाद्वारापासून गडावर मंदिराकडे जाताना पायऱ्याच्या बाजूला यापूर्वी बसविलेले रेलिंग गंजून गेले आहे, तसेच काही ठिकाणी मोडतोड झाली आहे. त्याच्या आतील बाजूस पायऱ्यांच्या कडेला नवीन स्टीलचे रेलिंग बसविण्यात येत आहे. आगामी काही दिवसांत हे काम पूर्ण होणार असून, मंदिराचे एकूणच रुपडे पालटणार आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.मंदिराला रंगरंगोटी करणे गरजेचे झाले होते, तसेच महाद्वारापासून गडावर जाणाऱ्या पायऱ्या चढताना वृद्ध, महिलांना आधार घेता यावा, यासाठी व एकूणच सुरक्षेसाठी रेलिंगचे काम सध्या करण्यात येत आहे.- बाळासाहेब स्वामी, विश्वस्त, श्री रामदास स्वामी संस्थान, सज्जनगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.