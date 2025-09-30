सातारा

Satara News: 'सज्‍जनगडावरील मंदिराचे पालटतेय रुपडे': सभागृहाची रंगरंगोटी; महाद्वारानजीक नवीन रेलिंग बसविण्‍याच्‍या कामालाही गती

Sajjangad Temple Gets a New Look: सज्जनगड येथील श्रीराम मंदिर व समर्थांच्या समाधी मंदिरापुढे असलेल्या सभागृहाची सध्या रंगरंगोटी करण्यात येत आहे. भिंती तसेच दरवाजे, खिडक्यांना रंग देताना वर्षानुवर्षे दिलेला रंग खरडून काढण्यात येत आहे.
Renovation works underway at Sajjangad temple with painting and railing installation near the Mahadwar.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: सज्जनगड येथील श्रीराम मंदिराचे आता रुपडे पालटणार असून, मंदिराच्या सभागृहाची रंगरंगोटी तसेच महाद्वारानजीक नवीन रेलिंग बसविले जात आहे. भाविकांच्या वाढलेल्या वर्दळीच्या पार्श्वभूमीवर काम वेगाने करण्यात येत असल्याची माहिती श्री रामदास स्वामी संस्थानच्या वतीने देण्यात आली.

Satara
Fort
temple
district
Sajjangad open

