Female Doctor Case: पीएसआय आणि अन्य आरोपीनं महिला डॉक्टरचा छळ का केला? पीडितेच्या भावानं खरं कारणच सांगितलं, वाचा इनसाईड स्टोरी...

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात तैनात असलेल्या महिला डॉक्टर डॉ. संपदा मुंडे यांनी आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येने संपूर्ण जिल्हा हादरून गेला आहे. मृत्यूपूर्वी त्यांनी स्वतःच्या हाताने एक सुसाईड नोट लिहून पोलीस अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. यात आता मृत महिला डॉक्टरच्या भावाने याचे कारण सांगितले आहे. या घटनेची इनसाईड स्टोरी आता समोर आली आहे. .डॉ. संपदा मुंडे यांच्या हस्तलिखित सुसाईड नोटने पोलिसांना धक्का बसला. तिने लिहिले होते की, "पीएसआय गोपाळ बदाणे यांनी माझ्यावर चार वेळा बलात्कार केला. पोलीस कर्मचारी प्रशांत बनकर यांनी माझा मानसिक छळ केला." या तपासाने तपास अधिकारी स्तब्ध झाले. आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि पोलीस तपास करत आहेत. त्यांचा मानसिक छळ करण्याचे कारण समोर आले आहे. .Satara Female Doctor: साताऱ्यातील महिला डॉक्टर आणि पोलिसाची ओळख कशी झाली? गुन्ह्यातील 'तो' दुसरा आरोपी कोण? मोठी माहिती समोर.या प्रकरणी डॉ. संपदा मुंडेंच्या चुलत भावाने माहिती दिली आहे. सातारा येथील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येमुळे झालेल्या कथित मृत्यूबद्दल तिच्या चुलत भावाने सांगितले की, चुकीचे शवविच्छेदन अहवाल देण्यासाठी तिच्यावर खूप पोलीस आणि राजकीय दबाव होता. तिने त्याबद्दल तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या बहिणीला न्याय मिळाला पाहिजे. आरोपींना सर्वात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असं तिच्या भावाने सांगितले आहे. .भावाच्या म्हणण्यानुसार, चुकीचे शवविच्छेदन अहवाल देण्यासाठी तिच्यावर दबाव होता. यासाठी तिचा मानसिक आणि शारिरीक छळ करण्यात येत असण्याची शक्यता आहे. याबाबत तिने तक्रारही केली होती. डॉ. मुंडे गेल्या काही महिन्यांपासून पोलीस आणि आरोग्य विभाग यांच्यात सुरू असलेल्या वादात अडकले होत्या. वैद्यकीय तपासणीदरम्यान त्यांची पोलीस अधिकाऱ्यांशी झटापट झाल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. .Satara Crime : PSI चं नाव हातावर लिहून महिला डॉक्टरनं स्वत:ला संपवलं, 'तो' पोलिस अधिकारी निलंबित, आणखी धक्कादायक माहिती समोर येणार!.अन्याय सुरू राहिल्यास आत्महत्या करण्याची धमकी तिने वरिष्ठांना दिलेल्या लेखी तक्रारीत दिली होती. असे म्हटले जात आहे की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गंभीर तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. सततच्या मानसिक ताणतणावाला आणि प्रशासकीय अडचणींना कंटाळून डॉ. संपदा मुंडे यांनी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला.