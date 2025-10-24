सातारा

Female Doctor Case: पीएसआय आणि अन्य आरोपीनं महिला डॉक्टरचा छळ का केला? पीडितेच्या भावानं खरं कारणच सांगितलं, वाचा इनसाईड स्टोरी...

Satara Female Doctor Sampada Munde Death Case: वैद्यकीय तपासणी प्रकरणावरून पोलिसांशी झालेल्या वादामुळे डॉ. मुंडे चर्चेत आल्या होत्या. या घटनेनंतर त्यांच्याविरुद्ध अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात तैनात असलेल्या महिला डॉक्टर डॉ. संपदा मुंडे यांनी आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येने संपूर्ण जिल्हा हादरून गेला आहे. मृत्यूपूर्वी त्यांनी स्वतःच्या हाताने एक सुसाईड नोट लिहून पोलीस अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. यात आता मृत महिला डॉक्टरच्या भावाने याचे कारण सांगितले आहे. या घटनेची इनसाईड स्टोरी आता समोर आली आहे.

