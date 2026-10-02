सातारा

Sangli District Bank Election : जिल्हा बँकेसाठी उच्चांकी ३५१ अर्ज आजी, माजी आमदार-खासदारांसह दिग्गजांचा समावेश; सोमवारी छाननी

147 Candidates File Forms on Final Day : सांगली जिल्हा बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी २१ जागांवर विक्रमी ३५१ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत.
Sangli District Bank Election

Sangli District Bank Election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली : जिल्हा बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या अर्ज दाखल करण्याच्या आज अखेरच्या दिवशी १४७ जणांनी अर्ज दाखल केले. एकूण २१ जागांसाठी विक्रमी ३५१ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. अर्ज दाखल केलेल्यांत आजी, माजी आमदार आणि खासदारांसह दिग्गजांचा समावेश असल्यामुळे निवडणुकीत रंगत येणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

जिल्हा बँकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आज शेवटच्या दिवशी बँकेच्या मुख्यालयातील निवडणूक कार्यालयात उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली होती. आज दाखल केलेल्यांमध्ये बँकेचे विद्यमान संचालक प्रकाश जमदाडे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख व उपाध्यक्ष ऋषिकेश लाड, सांगली बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे, दिनकर पाटील, कडेगाव पंचायत समितीचे सभापती जितेश कदम, माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील, बसवराज पाटील, चन्नाप्पा होर्तीकर, रमेश पाटील, सदाशिव खाडे, शिकंदर जमादार, केदार नलवडे, महादेव अंकलगी, बाबासाहेब माळी, किरण लाड, समित कदम, प्रतिभा वैभव पाटील, वैभव पवार, नीलेश येसुगडे, हणमंत देशमुख यांच्यासह १४७ जणांनी अर्ज दाखल केले. उमेदवारी अर्जांची सोमवारी (ता. ५) छाननी होणार आहे. प्रथमच मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल झाल्याने मोठी चुरस निर्माण होणार आहे.

Sangli District Bank Election
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या दिग्गजांचे अर्ज खासदार विशाल पाटील, माजी खासदार संजय पाटील, आमदार विश्वजित कदम, सुरेश खाडे, सत्यजित देशमुख, गोपीचंद पडळकर, इद्रिस नायकवडी, माजी आमदार अजितराव घोरपडे, विक्रमसिंह सावंत, सुमनताई पाटील, विद्यमान संचालक महेंद्र लाड, संग्रामसिंह देशमुख, पृथ्वीराज पाटील, वैभव शिंदे, चिमण डांगे, मनोज शिंदे, बाळासाहेब होनमोरे, अनिता सगरे, अमोल बाबर, देवराज पाटील आदी दिग्गजांचा समावेश आहे.

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