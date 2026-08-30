सातारा

Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला..

Sarika Ekal Achieves Her Dream Of Becoming A Teacher: पवित्र पोर्टलद्वारे झालेल्या भरतीत सारिका एकळ यांची जिल्हा परिषद सातारा येथे प्राथमिक शिक्षिका म्हणून निवड; पतीचे पाठबळ, कुटुंबीयांचा आधार आणि जिद्दीच्या जोरावर स्वप्नपूर्ती
Sarika Ekal Becomes Primary Teacher In Satara After Overcoming Challenges With Determination And Support From Family

Sarika Ekal Becomes Primary Teacher In Satara After Overcoming Challenges With Determination And Support From Family

esakal

मनोज पवार
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दुधेबावी : येथील श्रीमती सारिका सुरेश बहिरट–एकळ यांची पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून झालेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत जिल्हा परिषद, सातारा येथे प्राथमिक शिक्षिका म्हणून निवड झाली आहे. त्यांच्या या यशाबद्दल दुधेबावी परिसरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

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