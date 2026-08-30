Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला..

दुधेबावी : येथील श्रीमती सारिका सुरेश बहिरट–एकळ यांची पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून झालेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत जिल्हा परिषद, सातारा येथे प्राथमिक शिक्षिका म्हणून निवड झाली आहे. त्यांच्या या यशाबद्दल दुधेबावी परिसरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.सारिका एकळ यांनी शिक्षकी पेशात जाण्याचे ध्येय मनाशी बाळगून सातत्याने अभ्यास व मेहनत घेतली. प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी आपल्या ध्येयापासून विचलित न होता प्रयत्न सुरू ठेवले. सातत्यपूर्ण परिश्रम, जिद्द आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती यांच्या जोरावर त्यांनी अखेर शिक्षक होण्याचे स्वप्न साकार केले..त्यांच्या या यशामध्ये पती ज्ञानेश्वर एकळ यांचे मोलाचे योगदान व प्रोत्साहन लाभले. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत सारिका यांनी अभ्यासासाठी वेळ देत आपल्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल केली. पतीचे प्रोत्साहन, कुटुंबीयांचे पाठबळ आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न यामुळे त्यांना हे यश संपादन करता आले..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध. पवित्र पोर्टलद्वारे झालेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत जिल्हा परिषद, सातारा येथे प्राथमिक शिक्षक म्हणून निवड झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांसह मित्रपरिवार, नातेवाईक आणि ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, शिक्षक, मित्रपरिवार व ग्रामस्थांनी अभिनंदन करून पुढील शैक्षणिक वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.