Satara News:'सर्जापूर विकास सोसायटीला जिल्हा बँकेचा पुरस्कार': जावळी तालुक्यात प्रथम; सर्वोत्कृष्ट कामकाज अन् १०० टक्के वसुली

कुडाळ: सर्जापूर (ता. जावळी) येथील विकास सेवा सोसायटीला जावळी तालुका पातळीवरील सर्वोत्कृष्ट कामकाज व १०० टक्के वसुली या कामाबद्दल सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते व बॅंकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, संचालक ज्ञानदेव रांजणे यांच्या उपस्थितीत सोसायटीचे अध्यक्ष उत्तम मोहिते, उपाध्यक्ष सावता बोराटे, ग्रामपंचायत सदस्य देविदास बाराटे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला..बँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील उत्तम कामकाज केलेल्या विकास सोसायटींना दर वर्षी पुरस्कार देण्यात येतो. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जावळी तालुक्यातील सर्जापूर विकास सोसायटीने सलग दोन वर्षे संस्था पातळीवर १०० टक्के वसुली व उत्तम प्रकारे कामकाज पूर्ण करून विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून बँकेस चांगले उत्पन्न मिळवून दिले. त्याबद्दल या सोसायटीला प्रथम पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. रोख रक्कम २१ हजार, प्रशस्तिपत्र व सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे..या वेळी व्ही. आर. बोराटे, संचालक हरिभाऊ मोहिते, बबन बोराटे, राजेंद्र मोहिते, सुनील मोहिते, विठ्ठल बोराटे, दिलीप बोराटे, विकास अधिकारी दीपक पार्टे, विभागीय विकास अधिकारी आर. एस. निकम, वसुली अधिकारी संजय निकम व सचिव विठ्ठल शिर्के आदी उपस्थित होते. संचालक, कर्मचारी, तसेच विकास सोसायटीचे सभासदांनी केलेल्या सहकार्यामुळे हा पुरस्कार मिळाला. याबद्दल सर्व सभासद व संस्थेचे पदाधिकारी ग्रामस्थ यांचे आभारही अध्यक्ष उत्तम मोहिते यांनी याप्रसंगी काढले. या पुढील काळातही सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सक्षमपणे राबवणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.