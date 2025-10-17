सातारा

Rupali Chakankar: सासपडेतील मुलीची निर्घृण हत्या प्रकरण जलदगती न्यायालयात; रूपाली चाकणकर यांची ग्वाही; नेमकं काय म्हणाल्या?

Fast-Track Trial Ordered in Sasapde Girl’s Murder: चाकणकर म्हणाल्या, ‘‘मनोधैर्य योजनेतून कुटुंबाला तातडीने मदत करावी, तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतूनही कुटुंबाला मदत मिळवून देण्यात येईल. राज्य महिला आयोग आपल्या पाठीशी आहे.
Rupali Chakankar testifies in Sasapde murder case; demands swift justice and strict punishment for the accused.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : सासपडे येथील अल्पवयीन मुलीची निर्घृण हत्या झाली आहे. तिच्या कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, यासाठी हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवले जाणार आहे. राज्य महिला आयोगामार्फत संशयिताला फाशीची शिक्षा व्हावी, यासाठी शिफारस करणार असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले.

