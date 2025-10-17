Rupali Chakankar: सासपडेतील मुलीची निर्घृण हत्या प्रकरण जलदगती न्यायालयात; रूपाली चाकणकर यांची ग्वाही; नेमकं काय म्हणाल्या?

सातारा : सासपडे येथील अल्पवयीन मुलीची निर्घृण हत्या झाली आहे. तिच्या कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, यासाठी हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवले जाणार आहे. राज्य महिला आयोगामार्फत संशयिताला फाशीची शिक्षा व्हावी, यासाठी शिफारस करणार असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.सासपडे येथे जाऊन आज चाकणकर यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेत त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीनिवास शिंदे उपस्थित होते. यावेळी चव्हाण कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकाराचा त्रास होऊ नये, यासाठी पोलिस संरक्षण द्यावे, .असे सांगून राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, ‘‘मनोधैर्य योजनेतून कुटुंबाला तातडीने मदत करावी, तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतूनही कुटुंबाला मदत मिळवून देण्यात येईल. राज्य महिला आयोग आपल्या पाठीशी असून, न्यायालयात जास्तीत जास्त पुरावे सादर करून संशयिताला फाशीची शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.’’.MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सासपडेसारखी घटना जिल्ह्यात पुन्हा घडू नये, यासाठी पोक्सोमधील जे गुन्हेगार बाहेर आहेत, ते सध्या काय करीत आहेत याची तपासणी करून काही गैरवर्तन करीत असल्यास त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी सूचना श्रीमती चाकणकर यांनी पोलिस विभागाला दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.