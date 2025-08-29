-प्रशांत घाडगे सातारा: आईच्या कुशीत लहानग्याचा श्वास सुरक्षित राहण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने राबविलेल्या उपाय योजनांना यश येत असल्याचे दिसत आहे. नवजात किंवा वर्षाच्या आतील बालकांचा मृत्यू टाळण्यासाठी जाणीवपूर्वक झालेल्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील बालमृत्यू व अर्भक मृत्यूदराचे प्रमाण घटून नवजीवनाला दिलासा मिळाला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी राबविलेल्या मोहिमा, आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविकांच्या सक्रिय सहभागामुळे सकारात्मक बदल झाला आहे. गेल्या वर्षी (२०२३-२४) मध्ये जिल्ह्याचा बालमृत्यू दर ११ टक्के होता. तो २०२४- २५ मध्ये तीन टक्क्यांनी कमी होऊन आठ टक्क्यांवर आला आहे..माेठी बातमी! 'सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी काढणार मोर्चा'; सोलापूरमधील बैठकीत निर्णय, हिवाळी अधिवेशनात विधान भवनाला धडक .उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रितजिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध माता व बाल आरोग्य संबंधित कार्यक्रमांमुळे बालमृत्यू कमी झाल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी आरोग्य विभागासोबतच प्रशासकीय विभागही प्रयत्नशील आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर नेमलेल्या समितीच्या दर महिन्याला बैठका घेतल्या जातात. या बैठकीत महिन्याभरातील बालमृत्यूंचा कामाचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा केली जाते, तसेच सुविधा पुरविण्यावर भर दिला जातो. आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून बाल व अर्भक मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजनावर लक्ष दिले जाते..बालमृत्यू कमी होण्यासाठी उपाययोजना केल्याने मृत्यूची टक्केवारी कमी झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मृत्यूदर तीन टक्क्यांनी घटला असून, प्रसूतीपूर्व काळजी, योग्य वेळी उपचारामुळे बालकांचा जीव वाचवणे शक्य झाले आहे. पुढील वर्षांत हे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत असून, बालआरोग्य सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत.- याशनी नागराजन,.karad News: 'कचरा वेचताना सापडलेली तीन तोळ्यांची अंगठी परत'; मलकापुरातील कर्मचाऱ्यांचा प्रामाणिकपणा.मुख्य कार्यकारी अधिकारीबालमृत्यू होण्याची कारणेबाळाचे वजन कमी असणेकमी दिवसांचे बाळ जन्माला येणेबाळ गुदमरणेजन्मजात व्यंगबाळ उबदार न राहणेन्यूमोनिया आणि अतिसार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.