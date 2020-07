तारूखची कोरोना साखळी खंडित करण्याचे आव्हान, 22 दिवसांत 46 वर रुग्णसंख्या

विंग (जि. सातारा) : वनवासमाचीनंतर कोरोना बाधित गावांमध्ये कऱ्हाड तालुक्‍यात हॉटस्पॉट ठरलेल्या तारूख (ता. कऱ्हाड) गावाने 22 दिवसांत 46 चा टप्पा आजअखेर ओंलडला आहे. दिवसाला सरासरी दोन रुग्ण तेथे सापडले आहेत. कडक उपाययोजना राबहूनही वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे प्रशासनही चिंतेत पडले आहे. साखळी खंडित करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. वनवासमाचीमध्ये 39 रुग्ण सापडले होते. कऱ्हाड तालुक्‍यात हे गाव हॉटस्पॉट त्यामुळे ठरले होते. आता ते गाव कोरोनामुक्त झाले. त्यानंतर मात्र तारूख गावाने तोही टप्पा ओंलाडला आहे. 16 जून रोजी तेथे पहिला रुग्ण आढळला. त्यानंतर त्याठिकाणी रुग्णसंख्या वाढतच गेली. आजअखेर 46 रुग्ण त्या गावात सापडले आहेत. तोही केवळ 22 दिवसांत हा आकडा या गावाने गाठला आहे. 46 रुग्णसंख्या असलेले हे गाव तालुक्‍यातच नव्हे जिल्ह्यात "हॉटस्पॉट' ठरले आहे. बाधितांत 28 पुरुष अणि 18 स्त्रियांचा समावेश आहे. गावात कडक उपाययोजना राबवूनही वाढत्या रुग्णांमुळे प्रशासनाचा ताण त्यामुळे वाढलेला आहे. साखळी खंडित करण्यासाठी ते दिवसरात्र परिश्रम घेत आहेत. संशयित म्हणून 161 जणांना दाखल केले होते. पैकी आजअखेर 46 जण बाधित आढळले आहेत. त्यापैकी 14 जणांना कोरोनामुक्त करून घरी सोडले आहे. 86 जणांचे आहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. अद्याप 61 जण उपचाराखाली दाखल आहेत, अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली. दाटीवाटीने असलेली घरे अणि एकमेकांच्या निकट सहवासामुळे रुग्ण वाढल्याची चर्चा तेथील ग्रामस्थांत आहे. ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण कायम आहे, तर साखळी तोडण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. तेथील ग्रामपंचायत, कोळे प्राथमिक आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, पोलिस पाटील, दक्षता समिती त्यासाठी परिश्रम घेत आहे. लोक गांभीर्याने घेत नसल्यामुळे कडक उपायोजना सुरू आहेत. विनामास्क व विनाकारण बाहेर फिरणाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे. आता ड्रोनद्वारे ग्रामस्थांवर "वॉच' कऱ्हाड- पाटण तालुक्‍याच्या हद्दीवर हे गाव आहे. गावाची लोकसंख्या 2168 आहे. एवढ्या कमी लोकसंख्येमध्ये 46 रुग्णांचा आकडा म्हणजे चिंतेची बाब आहे. तालुक्‍यात नव्हे जिल्ह्यातच चर्चेचा विषय बनला आहे. प्रशासनानेदेखील कंबर कसली आहे. साखळी खंडित करण्यासाठी कडक उपाययोजना राबविताना ड्रोनद्वारे ग्रामस्थांवर आता "वॉच' ठेवला जात आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे

