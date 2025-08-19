Satara News:'सातारा जिल्ह्यातून ध्वनिवर्धक यंत्रणा हद्दपार करा'; ज्येष्ठ नागरिक आक्रमक; मुसळधार पावसात गोलबाग ते पोवई नाका मोर्चा

सातारा: आरोग्यासाठी धोकादायक असणाऱ्या ध्वनिवर्धक यंत्रणेला गणेशोत्सवासह इतर उत्सवाच्या काळात बंदी आणावी, या मागणीसाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी मुसळधार पावसात एकीचे बळ दाखवीत गोलबाग ते पोवई नाका असा मोर्चा काढत ध्वनिवर्धक यंत्रणा बंद करून दाखविणारच असा निर्धार केला. छत्रपतींच्या सातारा जिल्ह्यातून पहिल्यांदा ‘ध्वनिवर्धक यंत्रणा हद्दपार करा’, ‘नागरिकांचे आरोग्य सांभाळा’ अशा घोषणा देत ज्येष्ठांनी परिसर दणाणून सोडला. मोर्चाच्या वतीने पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या कार्यालयात निवेदन देण्यात आले..Farming Success Story : 'अवघ्या ५५ गुंठ्यात २३ लाखांचे डाळिंब'; व्होळे येथील सुधाकर चोपडेंनी कष्टातून फुलवली शेती, बांगलादेशात निर्यात.सकाळपासून शहरात मुसळधार पाऊस सुरू होता, तरीदेखील चार वाजल्यापासून ज्येष्ठ नागरिक राजवाडा येथे गोलबागेजवळ जमू लागले होते. साडेचार वाजता सुमारे २०० हून अधिक ज्येष्ठ नागरिक एकत्र आल्यानंतर मोर्चास सुरुवात झाली. मोर्चातील सहभागी जोरदार घोषणाबाजी करत ध्वनिवर्धक निषेधाचे फलक हाती घेतलेले नागरिक लक्ष वेधून घेत होते. मोर्चा पालकमंत्र्याच्या निवासस्थाजवळ आल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयाला निवेदन देण्यात आले..ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्याच्या संध्याकाळी आपले हृदय आणि कान शाबूत ठेवण्यासाठी या ध्वनिवर्धक यंत्रणेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरावे लागते, ही शोकांतिका असल्याचे ज्येष्ठांनी निवेदनात म्हटले आहे. राज्यात शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून या यंत्रणेवर कायमस्वरूपी पूर्णपणे बंदी आणावी. आज छत्रपती शिवाजी महाराज असते, तर त्यांना कर्णकर्कश्श आवाजात पार पडणारे उत्सव चालले असते का, याचा विचार शासनाने करून ध्वनिवर्धक यंत्रणेवर बंदी घालावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे..मोर्चात सहभागी संस्थापुण्यशील सुमित्राराजे भोसले ज्येष्ठ नागरिक संघ, ज्येष्ठ नागरिक संघ शाहूनगर, अजिंक्य ज्येष्ठ नागरिक संघ, पूर्वा ज्येष्ठ नागरिक संघ सदरबझार, समता ज्येष्ठ नागरिक संघ, माऊली ज्येष्ठ नागरिक संघ कोडोली, अभिनव ज्येष्ठ नागरिक संघ जिहे, भैरवनाथ ज्येष्ठ नागरिक संघ करंजे, समर्थ परिसर ज्येष्ठ नागरिक संघ समर्थ मंदिर, ज्येष्ठ नागरिक संघ राजवाडा, सहवास महिला ज्येष्ठ नागरिक संघ, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, धर्मादाय संस्था असलेली (कै.) कर्मवीर डॉ. मार्तंडराव सूर्यवंशी (चाचा) फाउंडेशन, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया, ज्ञानविकास मंडळ..मुसळधार पावसात ८० वर्षांच्या आशा घोगळेया मोर्चात भर पावसात २०० हून अधिक ज्येष्ठ नागरिक सहभागी होते. यामध्ये ८० वर्षांच्या आशा घोगळे या इतरांचा आधार घेत हातात हात घालून मोर्चात सहभागी होत्या. ध्वनिवर्धक यंत्रणा हद्दपार झालीच पाहिजे, अशा घोषणा त्या अतिशय तळमळीने देत होत्या. मुसळधार पावसात ज्येष्ठांच्या या मागणीकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देऊन उत्सवाच्या काळात ध्वनिवर्धक यंत्रणेसाठी पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे..लहान मुले, मध्यमवर्गीय व ज्येष्ठ नागरिक या सर्वच वयोगटातील नागरिकांच्या आरोग्याला ध्वनिवर्धक यंत्रणेचा त्रास आहे. उत्सवाच्या काळात या यंत्रणेमुळे राज्यभरात अनेक गंभीर घटना घडल्या आहेत, तरीदेखील याबाबत कुठलाही ठोस निर्णय होत नाही. या वर्षीपासून लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय यंत्रणेने ध्वनिवर्धक यंत्रणेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे.- डॉ. रोहिणी पंचपोर, ज्येष्ठ नागरिक.Solapur News:'सोलापुरातील प्रधानमंत्री पीकविम्याकडे शेतकऱ्यांची पाठ'; मुदतवाढीनंतरही केवळ तीन लाख २९ हजार २५६ अर्ज.उत्सवाच्या काळात ध्वनिवर्धक यंत्रणेचे अतिशय भीषण अनुभव आहेत. अनेकांना हृदयविकार, कर्णबधिरता अशा संकटांना सामोरे जावे लागले आहे. मूठभर नसलेल्या ध्वनिवर्धक मालकांसाठी राज्य शासन सर्वसामान्यांना वेठीस धरत आहे. लोकमान्य टिळकांनी ज्या हेतूने गणेशोत्सव सुरू केला, त्याला या ध्वनिवर्धक यंत्रणेने कलंकित केले आहे.- प्रसाद चाफेकर, समन्वयक, ध्वनिवर्धक विरोधी आंदोलन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.