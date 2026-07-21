Satara News: जावळीत खळबळ! उपसभापती गोरख महाडिक यांना अटक, न्यायालयात केलं हजर, धक्कादायक माहीती आली समाेर..

सातारा : जावळी पंचायत समितीचे विद्यमान उपसभापती गोरख महाडिक यांना बनावट दस्तावेज करून फसवणूक केल्याप्रकरणात दाखल खटल्यासाठी न्यायालयात वारंवार गैरहजर राहिल्याने अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांच्यासह सात जणांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.२०१३ मध्ये जमिनीचा बनावट दस्तावेज तयार करून तो खरा असल्याचे भासवून फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून गोरख महाडिक, विकास देशमुख, संदीप क्षीरसागर, सचिन बेलोशे व इतर दोन जण यांच्यासह एकूण सात जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानुसार न्यायालयात त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल झाले होते..याबाबतच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत हे सर्वजण वारंवार गैरहजर राहात होते. न्यायालयीन प्रक्रियेला वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या या सर्वांच्या विरोधात मेढा येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अटक वॉरंट जारी केले होते. त्यानुसार आज गोरख महाडिक, संदीप क्षीरसागर आणि सचिन बेलोशे हे अटक वॉरंट रद्द करण्यासाठी न्यायालयात हजर झाले असता प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.पोलिसांनी या तिघांना अटक करून त्यांची रवानगी जिल्हा कारागृहातील न्यायालयीन कोठडीत केली आहे. गोरख महाडिक हे जावळी पंचायत समितीचे विद्यमान उपसभापती असून, ते भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. खुद्द विद्यमान उपसभापतींना अटक झाल्याने जावळी तालुक्यात खळबळ निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.