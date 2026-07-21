सातारा

Satara News: जावळीत खळबळ! उपसभापती गोरख महाडिक यांना अटक, न्यायालयात केलं हजर, धक्कादायक माहीती आली समाेर..

Medha court judicial custody order: बनावट जमीन दस्तावेज प्रकरणात उपसभापती गोरख महाडिकांसह सात जणांना न्यायालयीन कोठडी; वारंवार गैरहजेरीनंतर अटक वॉरंटची कठोर अंमलबजावणी
BJP Leader Gorakh Mahadik Produced Before Court After Arrest in Fraud Case

BJP Leader Gorakh Mahadik Produced Before Court After Arrest in Fraud Case

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : जावळी पंचायत समितीचे विद्यमान उपसभापती गोरख महाडिक यांना बनावट दस्‍तावेज करून फसवणूक केल्‍याप्रकरणात दाखल खटल्‍यासाठी न्यायालयात वारंवार गैरहजर राहिल्‍याने अटक करण्‍यात आली. त्‍यानंतर त्‍यांना न्‍यायालयात हजर केले असता त्‍यांच्‍यासह सात जणांची न्‍यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्‍यात आली.

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