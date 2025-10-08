सातारा

Satara News: 'सरन्यायाधीशांवरील हल्‍ल्याचा निषेध': सातारा जिल्‍ह्यात न्यायालयांचे कामकाज बंद; काँग्रेस, रिपाइंचे निवेदन

Strike in Satara Courts: पत्रकात सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू असताना दिल्लीतील ॲड. राकेश किशोर यांनी गवई यांच्या दिशेने बूट फेकत ‘सनातन का अपमान नही सहिंगे’, अशी घोषणा दिली.
Lawyers and political leaders in Satara submit memorandum condemning attack on Chief Justice; court work suspended for a day.

Lawyers and political leaders in Satara submit memorandum condemning attack on Chief Justice; court work suspended for a day.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर एका वकिलाने बूट फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेच्या निषेधार्थ आज काँग्रेस, रिपाइंसह विविध संघटनांकडून तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे कामकाज आज बंद ठेवण्यात आले.

Loading content, please wait...
Satara
Congress
Chief Justice
Chief Justice of India
RPI
district
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com