सातारा: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर एका वकिलाने बूट फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेच्या निषेधार्थ आज काँग्रेस, रिपाइंसह विविध संघटनांकडून तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे कामकाज आज बंद ठेवण्यात आले. सातारा जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या शिवाजी महाराज सभागृह बार असोसिएशनची बैठक झाली. या वेळी उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर नलवडे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सयाजीराव घाडगे, ॲड. ज्ञानेश्वर नलवडे, ॲड. दिलीप पाटील शिरगावकर, ॲड. वसंतराव भोसले व ॲड. नितीन वाडीकर, ॲड. अजय डांगे यांच्यासह वकील उपस्थित होते. कोल्हापुरात ४२ वर्षांच्या लढ्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन करण्यात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची महत्त्वाची भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवरील हल्ला न्याय संस्थेवर हल्ला आहे. या घटनेचा आम्ही निषेध करतो, अशी भूमिका बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. नलवडे यांनी मांडली..'न्यायव्यवस्थेवरचा हल्ला निंदनीय'सातारा: सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने बूट फेकण्याच्या कृत्याचा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने निषेध करण्यात आला आहे. त्याबाबतचे पत्रक जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे..श्री. देशमुख यांनी पत्रकात सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू असताना दिल्लीतील ॲड. राकेश किशोर यांनी गवई यांच्या दिशेने बूट फेकत 'सनातन का अपमान नही सहिंगे', अशी घोषणा दिली. राकेश किशोर यांचे हे कृत्य निषेधार्ह आहे. हे कृत्य म्हणजे न्यायव्यवस्थेवरचा हल्ला आहे. पेशाने वकील असताना आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रक्रियेचा अभ्यास असतानाही त्यांनी स्वतःला सनातनी म्हणवत केलेले कृत्य केवळ निषेध व्यक्त करून बाजूला करता येणार नाही. अशा घटनांत कृती करून जनमानसात काय प्रतिक्रिया उमटते, याचा अंदाज घेत आपला कार्यक्रम हळूहळू पुढे न्यायच्या डावपेचाचा हा भाग आहे. संत तुकारामांनी बहुदा अशा नरांनाच पैजाराने मारण्याचा उपदेश आपल्याला केला असावा, असे वाटते. दरम्यान, अशा हल्ल्याने भारतीय न्यायव्यवस्था, संविधान कदापिही कमकुवत होणार नाही. सनातनी प्रवृत्तींचा मनुवादी संस्कृती रुजवण्याचा प्रयत्न आचंद्रसूर्य फलद्रूप होणार नाही, असेही श्री. देशमुख यांनी पत्रकात नमूद केले आहे..गुन्हा दाखल करण्याची मागणीवाई : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर हल्ल्याच्या घटनेचा रिपाइंकडून निषेध करण्यात आला. हल्ला करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे..रिपाइं युवकचे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील गायकवाड यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. ही निंदनीय घटना असून, बहुजन चळवळीतील एक व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च पदावर जाते. त्यांच्याबाबत ही जातीय मानसिकता एका वकिलाच्या मनामध्ये असणे यातूनच देशांमध्ये आजही वर्ण व्यवस्थेची विचारसरणी अस्तित्व असल्याची बाब दिसून येत आहे. देशाचे सरन्यायाधीश सुरक्षित नसतील, तर लोकशाही धोक्यात आल्याचे संकेत मिळत आहेत. संबंधित व्यक्तीवर तातडीने कारवाई करावी. अन्यथा रिपाइंच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.