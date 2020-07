बेंदूर सणासाठी बैल खरेदीस गर्दी, पण सजावट साहित्याला मागणी कमी

सातारा : कोरोना असो नाहीतर अजून कुठलेही संकट. शेतकरी राजासह सर्वांच्या मनात या "सर्जा-राजा'बाबत अतूट असे प्रेम असून, बेंदूर सणाच्या पार्श्वभूमीवर काहीशा खुल्या असलेल्या बाजारपेठेत मातीचे बैल खरेदीसाठी वर्दळ वाढली आहे. दरम्यान, भिंगाच्या बाशिंगापासून घुंगराच्या माळा, आकर्षक हार, शिंगात घालण्याच्या शेंब्यासह मखमली झुलींपर्यंत सारे काही उपलब्ध आहे. मात्र, यावर्षी संचारबंदीमुळे लाडक्‍या सर्जा-राजाची मिरवणूक काढता येणार नसल्याने बैल सजावटीच्या साहित्याला मागणी कमी आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रसाराच्या भीतीने संचारबंदीमुळे नागरिकांच्या भावनांवरही मर्यादा आलेल्या आहेत. मार्चपासून आजवर अनेक सण, उत्सव आले; पण नागरिकांना आपल्या भावना, इच्छा दाबून ठेऊनच ते साजरे करावे लागले. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा असलेल्या बेंदूर सणावर कोरोनाचे सावट आहे. पण, अडचणी, बंधने असली तरीही नागरिकांच्या मनात उत्साह कायम आहे. सध्या जिल्ह्याच्या पश्‍चिम भागात पेरण्या बऱ्यापैकी झाल्या आहेत तर पूर्व भागात वापसा, ओल मिळेल त्याप्रमाणे पेरणी केली जात आहे. यामुळे शेतकरीवर्ग फारसा उल्हसित नसला तरी बेंदूर उत्साहातच साजरा करणार असल्याचे जाणवते. सामान्य नागरिकही मातीच्या बैलांचे पूजन करून सण साजरा करतात. यामुळे गेले दोन-तीन दिवस राजवाडा, पोवई नाका, राजपथ, कर्मवीर भाऊराव पाटील पथ येथे मातीचे बैल खरेदीसाठी नागरिकांची वर्दळ वाढली आहे. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या या बैलांची किंमत त्यांच्या आकाराप्रमाणे 20 रुपयांपासून 400 ते 500 रुपयांपर्यंत आहे. दरम्यान, बेंदरानिमित्त शेतकरी बैलांना विविध साहित्याने सजवून विविध वाद्यांच्या साथीत मिरवणूक काढतात. त्यासाठी बाजारातून सजावटीचे साहित्य खरेदी करतात. पण, संचारबंदीमुळे बैलांची मिरवणूक काढता येणार नाही. यामुळे बैलसजावटीच्या साहित्याला फारशी मागणी नसल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली. ग्रामीण भागातही प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे बैल ग्रामीण भागात आजही कुंभार समाजबांधव गाळाच्या मातीपासून केलेले बैल घरोघरी जाऊन देत आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील या समाजबांधवांची सध्याची पिढीही प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसकडे वळू लागली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातही प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे सुबक बैल उपलब्ध झाले आहेत.

