Satara DCCB Election: भोसले, उंडाळकरांसह १५ जणांची दावेदारी; जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी एकूण ७४ उमेदवारांचे अर्ज दाखल; महायुतीचे नेते एकमेकांविरोधात?

सातार : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी आज भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले, उदयसिंह पाटील- उंडाळकर, मनोज पोळ, सुभाष नरळे, राजेश पाटील, ऋतुजा पाटील, रवींद्र बडेकर या दिग्गज नेत्यांनी अर्ज दखल केले. दिवसभरात १४ उमेदवारांचे १५ अर्ज दखल झाल्यामुळे आतापर्यंत एकूण ७४ उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले आहेत..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.उदयनराजे भोसले यांच्या गृहनिर्माण व दुग्ध संस्था मतदारसंघातून आणखी एक अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची बिनविरोधची संधी हुकली आहे, तर कृषी प्रक्रिया संस्था मतदारसंघातून शिवरूपराजे खर्डेकर यांना रोखण्यासाठी रामराजे निंबाळकर यांनी अर्ज भरला होता. आता तेथून भाजपचे डॉ. अतुल भोसलेंनी अर्ज भरल्याने चुरस वाढली असून, महायुतीचे नेते एकमेकांविरोधात उभे ठाकल्याने उत्सुकता वाढली आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याचा उद्या (गुरुवारी) अखेरचा दिवस आहे. त्यामुळे सकाळी ११ ते तीन या वेळेत नामनिर्देशन पत्र दाखल करता येतील..शेवटच्या दिवशी गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेता फक्त उमेदवार किंवा सूचक यांनीच नामनिर्देशन पत्र दाखल करावेत, असे आवाहन निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केले आहे. जिल्हा बॅंकेसाठी गेल्या चार दिवसांत ४४१ अर्जांची विक्री झाली आहे. तीन दिवसांत एकूण ४९ उमेदवारांचे ५९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. आज चौथ्या दिवशी १४ उमेदवारांचे १५ अर्ज दाखल झाल्याने अर्जाची संख्या ७४ झाली आहे..आज दिवसभरात दाखल झालेल्या अर्जांमध्ये कऱ्हाड सोसायटीतून ॲड. उदयसिंह पाटील, खंडाळा सोसायटी मतदारसंघातून राजेंद्र नेवसे, माण सोसायटी मतदारसंघातून मनोज पोळ यांचे दोन अर्ज, गृह निर्माण दूध संस्था मतदारसंघातून ज्ञानेश्वर पवार, विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातून अशोक काकडे, दिनकर शिरतोडे व शकुंतला साबळे या तिघांचे अर्ज आहेत. इतर मागास वर्गातून सुभाष नरळे, नागरी बँका, पतसंस्था मतदारसंघातून राजेश पाटील व मनोजकुमार पोळ यांचे, तर महिला राखीवमधून ऋतुजा पाटील व पुष्पा पवार यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातून काँग्रेसचे कऱ्हाड पंचायत समितीचे सदस्य रवींद्र बडेकर यांनी अर्ज भरला आहे, तसेच कृषी प्रक्रिया संस्था मतदारसंघातून आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी अर्ज भरला आहे..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध .\rअनेक मतदारसंघात चुरस गृहनिर्माण आणि दुग्ध संस्था मतदारसंघातून खासदार उदयनराजे भोसले यांचा अर्ज होता. आज याच मतदारसंघातून जावळीचे ज्ञानदेव पवार यांनी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे खासदार उदयनराजेंची बिनविरोध होण्याची संधी हुकण्याची शक्यता आहे. आता त्यांना अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसांपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे, तर कृषी प्रक्रिया संस्था मतदारसंघातून माजी सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी अर्ज दाखल केला होता. या मतदारसंघातून शिवरूपराजे खर्डेकर हे विद्यमान संचालक आहेत. आता रामराजेंच्यानंतर आज आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी अर्ज भरल्याने या मतदारसंघातील चुरस वाढली आहे. महायुतीतील घटक पक्षांचे नेते एकमेकांविरोधात अर्ज भरू लागल्याने निवडणुकीत महायुती राहणार की फिस्कटणार याची उत्सुकता आता ताणली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.