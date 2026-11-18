सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये अखेरपर्यंत खल सुरू राहिला. त्यामुळे आज होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेत अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याची उत्सुकता आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.दरम्यान, राष्ट्रवादीचाच अध्यक्ष व्हावा, यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील व खासदार नितीन पाटील यांचे प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून कोणाचे नाव सुचविले जाणार किंवा राष्ट्रवादीच्या भूमिकेला पाठिंबा देणार का, हेही गुलदस्त्यात आहे. अशा स्थितीत अध्यक्षपदाचा मान कऱ्हाडला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने एकीकडे राष्ट्रवादीकडून ॲड. उदयसिंह पाटील, भाजपकडून आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या नावाची चर्चा आहे..तर दुसरीकडे या दोन्ही नावावर एकमत न झाल्यास नवीन नावही पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा बॅंकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडी उद्या (बुधवार) सकाळी साडेअकरा वाजता संचालक मंडळाच्या विशेष सभेद्वारे होणार आहेत. उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील घटक पक्षातील पहिल्यांदा कोणाला अध्यक्षपदाची संधी मिळणार, याची उत्सुकता आहे..जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीत संख्याबळ अधिक असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला बाजूला ठेवून भाजपने संघर्ष करून आपल्या विचारांचा अध्यक्ष केला. त्यानंतर अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. यावेळी राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांना झालेल्या राजकीय जखमा आजही ताज्या आहेत. त्याचे पडसाद जिल्हा बॅंकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीतही उमटणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी पहिल्यापासूनच सावध पवित्रा घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सत्तेतून डावलल्याने आता जिल्हा बॅंकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच अध्यक्ष करण्यासाठी मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील यांनी पावले उचलली आहेत. त्याला शिवसेनेचे नेते व पालकमंत्री शंभूराज देसाई व माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचाही पाठिंबा आहे..राष्ट्रवादीच्या संचालकांची गुप्त बैठक...राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संचालकांची आज सायंकाळी मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील आणि खासदार नितीन पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत सर्वांची मते जाणून घेऊन सर्वानुमते राष्ट्रवादीचाच जिल्हा बॅंकेत अध्यक्ष करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष करण्यावर राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला यश येणार का? हे उद्या सकाळी समजणार आहे..भाजपच्या नेत्यांच्या भूमिकेकडे लक्षजिल्हा परिषदेत पुढील अडीच वर्षे राष्ट्रवादी व शिवसेनेचा अध्यक्ष करण्यात यावा, याबाबतची सहमती दिल्यासच भाजपला जिल्हा बॅंकेच्या सत्तेत संधी दिली जाईल, असा प्रस्ताव राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भाजपच्या नेत्यांना दिला आहे. या प्रस्तावावर भाजपचे नेते व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे हे कोणती भूमिका घेणार, याची उत्सुकता आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे हे सर्व मांडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे ते कोणाचे नाव सुचविणार, याकडेही जिल्ह्यातील नेत्यांचे लक्ष लागले आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...उपाध्यक्षपद जावळी, साताऱ्याकडे?बॅंकेचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे गेल्यास उपाध्यक्षपद जावळी किंवा सातारा तालुक्याला मिळावे, यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जावळीचे ज्ञानदेव रांजणे व सातारा तालुक्यातील चंद्रकांत जाधव यांचे नाव पुढे येण्याची शक्यता आहे. उपाध्यक्षपदी या दोघांपैकी नाव निश्चित होणार की ऐनवेळी दुसरेच नाव पुढे येणार, हेही पाहणे महत्त्वाचे असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.