Satara District Bank Election: सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत रामराजे नाईक निंबाळकर यांची माघार; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सोमवारी (ता. १९) फलटण विकास सहकारी संस्था मतदार संघ आणि कृषी प्रक्रिया मतदारसंघातील उमेदवार श्रीमंत रामराजे प्रतापसिंह नाईक निंबाळकर यांनी त्यांचे अर्ज मागे घेतले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.दाखल अर्ज मागे घेण्यासाठी बुधवारपर्यंतची (ता. २१) मुदत आहे. या दिवशी सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत अर्ज मागे घेता येणार असून, स्वत: उमेदवार किंवा त्याने लेखी प्राधिकृत केलेल्या सूचकास त्यासाठीचे अधिकार राहणार आहेत. .अर्ज मागे घेण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांनी स्वतः किंवा त्यांनी लेखी प्राधिकृत केलेल्या सूचकाने आधारकार्ड, पॅनकार्ड अशा फोटो असणाऱ्या ओळखपत्रा सह समक्ष उपस्थित राहून विहित नमुन्यातील नोटीस दाखल करणे आवश्यक आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...यादिवशी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी अर्ज मागे घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना किंवा त्यांच्या प्राधिकृत केलेल्या सूचकासच निवडणूक कार्यालयात प्रवेश देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.