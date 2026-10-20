सातारा

Satara District Bank Election: सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत रामराजे नाईक निंबाळकर यांची माघार; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

Satara DCC Bank Election Nomination Withdrawal Update: सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीत रामराजे नाईक निंबाळकर यांची माघार; नेमके काय घडले?
Satara DCC Bank Election Update Ramraje Naik Nimbalkar Withdraws Nomination Forms Ahead of the October 21 Deadline

Satara DCC Bank Election Update Ramraje Naik Nimbalkar Withdraws Nomination Forms Ahead of the October 21 Deadline

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्‍या निवडणुकीसाठी दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सोमवारी (ता. १९) फलटण विकास सहकारी संस्था मतदार संघ आणि कृषी प्रक्रिया मतदारसंघातील उमेदवार श्रीमंत रामराजे प्रतापसिंह नाईक निंबाळकर यांनी त्यांचे अर्ज मागे घेतले.

Loading content, please wait...
Satara
election
district
Ramraje Naik Nimbalkar
Satara District Bank

Related Stories

Jaykumar Gore BJP claim on Satara District Bank
Sangli District Bank Election
Satara District Bank Election Mahayuti Leaders File Nominations As 74 Candidates Enter The Electoral Contest
Nitin Patil, Ramraje Naik Nimbalkar and Udayanraje Bhosale
Marathi News Esakal
www.esakal.com