Satara District Bank Election Results : सातारा जिल्हा बँकेत भाजप नंबर वन! 9 जागांवर विजय, पण अध्यक्षपदाच्या चाव्या सेना, राष्ट्रवादीकडे; पाहा 21 जागांचं पक्षीय बलाबल

सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या निवडणुकीत संचालकांच्या १२ जागांसाठी आज झालेल्या मतमोजणीत पाच जागा जिंकत राष्ट्रवादीने आघाडी घेतली, तर भाजपला चार, शिवसेनेला तीन जागांवर यश (Satara District Bank Election Results) मिळाले. बिनविरोध झालेल्या नऊ जागांपैकी पाच जागा भाजपला, तीन राष्ट्रवादीला, तर एक जागा शिवसेनेला मिळाली आहे. महायुतीतील घटक पक्षात झालेल्या लढतीत नऊ जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला आठ, शिवसेनेला चार जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे १२ संचालक निवडून आलेले असल्याने अध्यक्षपदाच्या चाव्या या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडे असणार आहेत. .कोरेगाव सोसायटीच्या लढतीत सुनील माने ४५ मते मिळवून विजयी झाले; पण मतपत्रिका फाटलेली असल्याने त्यावर आक्षेप आल्याने एक मत बाद ठरविले. त्यामुळे सुनील माने, सुनील खत्री या दोन्ही मित्रांना समान मते झाल्याने ईश्वरी चिठ्ठीला सामोरे जावे लागले. ईश्वरी चिठ्ठीने राष्ट्रवादीच्या सुनील मानेंना साथ दिली..जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी जिल्हा बॅंक्स असोसिएशनच्या सभागृहात सकाळी आठ वाजता मतमोजणी झाली. सुरुवातीला मतपत्रिकांचे मतदारसंघनिहाय गठ्ठे करण्यात आले. त्यानंतर मोजणीस सुरुवात झाली. सुरुवातीला आठ सोसायटींची मोजणी झाली. यामध्ये पहिला निकालास पाटण सोसायटीतून शंभूराज देसाई यांच्या विजयाने सुरुवात झाली. त्यापाठोपाठ कोरेगाव सोसायटीचा निकाल जाहीर केला. यामध्ये राष्ट्रवादीचे सुनील माने विजयी झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांनी मोजणी केंद्राबाहेर जल्लोष करीत गुलालाची उधळण केली; पण त्याचवेळी एक मतपत्रिका फाटलेली असल्याने त्यावर खत्री यांच्या समर्थकांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ही मतपत्रिका बाद ठरवली..Sangli Bank Election Result 2026 : पडळकर ठरले हुकमी एक्का, रोहित पाटलांना डबल धक्का; संजयकाका, घोरपडे, कोरे, कचरे यांनी विजय खेचला, मविआ-महायुतीकडे किती जागा?.त्यामुळे सुनील माने व भाजपचे सुनील खत्री यांच्यात ४४-४४ अशी समान मते झाली. यावर मतमोजणीच्या शेवटी ईश्वरी चिठ्ठी काढण्यात आली. यामध्ये सुनील मानेंच्या बाजूने ईश्वरी चिठ्ठीने कौल दिला. त्यामुळे पुन्हा त्यांच्या समर्थकांचा जल्लोष सुरू झाला. त्यानंतर माण सोसायटीचा निकाल जाहीर झाला. यामध्ये ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे ५३ मते मिळवून विजयी झाले. त्यांचे बंधू शेखर गोरेंना सात, तर राष्ट्रवादीचे मनोज पोळ यांना १४ मते मिळाली. त्यानंतर खंडाळा सोसायटीचा निकाला जाहीर झाला. यामध्ये राष्ट्रवादीचे अजय भोसले २८ मतांनी विजयी झाले. संजीव गाढवेंना २१, तर शामराव गाढवेंना शून्य मते मिळाली. त्यानंतर जावळीचा निकाल जाहीर झाला..यामध्ये ज्ञानदेव रांजणे ३८ मते घेऊन विजयी झाले, तर विरोधातील विठ्ठल गोळेंना आठ मते मिळाली. त्यानंतर महाबळेश्वर सोसायटीतून राष्ट्रवादीच्या रूपाली राजपुरे या आठ मते घेऊन विजयी झाल्या, तर शिवसेनेचे संजय मोरे यांना चार मते मिळाली. त्यानंतर फलटण सोसायटीचा निकाल जाहीर झाला. यामध्ये संजीवराजे नाईक निंबाळकर ७१ मते घेऊन विजयी झाले, तर विरोधातील समशेर नाईक निंबाळकर यांना ६० मते मिळाली. त्यानंतर कऱ्हाड सोसायटीच्या निकालात उदयसिंह पाटील हे शंभर मते घेऊन विजयी झाले. त्यांच्या विरोधातील धनंजय पाटील यांना ४४ मते मिळाली..त्यानंतर राखीव जागांची मतमोजणी सुरू झाली. यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्ग मतदारसंघातून दीपक चव्हाण १८४२ मते घेऊन विजयी झाले. त्यांच्या विरोधातील रवींद्र बडेकर यांना १६, सुरेश गायकवाड यांना २१, सत्यवान कांबळे यांना ९१ मते मिळाली. त्यानंतर इतर मागास प्रवर्ग मतदारसंघाचा निकाल जाहीर केला. यामध्ये राष्ट्रवादीचे योगेश फडतरे १८८३ मते मिळवून विजयी झाले, तर विरोधातील संदीप पाचांगणे यांना ७५ मते मिळाली. विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्ग मतदारसंघातून अर्जुन काळे हे ९९९ मते घेऊन विजयी झाले. त्यांचे प्रतिस्पर्धी सुनील वाघ यांना ९६० मते मिळाली..Gokul Chairman Election Controversy : सहकार कायद्यामध्ये 'गोकुळ'साठी सोईस्कर बदल? स्पष्ट बहुमत नसतानाही महायुतीचा अध्यक्ष बसणार? कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट.त्यानंतर औद्योगिक, विणकर आणि मजूर संस्था मतदारसंघांची मोजणी झाली. यामध्ये शिवेंद्रसिंहराजेंचे समर्थक चंद्रकांत जाधव हे २९४ मते घेऊन विजयी झाले. त्यांच्या विरोधातील सुनील वाघ यांना २४ मते मिळाली. जसजसे निकाल जाहीर होत होते तसे मतमोजणी केंद्राबाहेर कार्यकर्ते व समर्थक जल्लोष करत गुलालाची उधळण करत होते..पालकमंत्र्यांच्या घरात जल्लोषपालकमंत्री शंभूराज देसाई हे विजयी झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी मतमोजणी केंद्राबाहेर जल्लोष केला. त्यानंतर पोवई नाक्यावरील कोयना दौलत या बंगल्यावर येऊन कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. यात स्वत: मंत्री देसाई, स्मितादेवी देसाई, बंधू रविराज देसाई, मुलगा यशराज देसाई, स्नुषा वैष्णवीदेवी देसाई व मुलगी ईश्वरीदेवी देसाई सहभागी झाले होते. कोयना दौलत बंगल्यात गुलालाच्या उधळणीमुळे बंगल्याचा आवार गुलालाने माखून गेला होता..अध्यक्ष निवडीकडे लक्षजिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत नऊ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्षाने आघाडी घेतली असली, तरी महायुतीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने आठ, शिवसेनेने चार जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे बॅंकेच्या पदाधिकारी निवडीत राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे नेते कोणती भूमिका घेणार यावर सर्व अवलंबून असेल. २२ नोव्हेंबरला जुन्या संचालकांची मुदत संपत आहे, तसेच निकालानंतर १४ दिवसांत पदाधिकारी निवडी घेण्याचा नियम आहे. त्यानुसार १७ नोव्हेंबरला अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या निवडी होण्याची शक्यता आहे. आता नऊ संचालकांच्या जिवावर भाजप आपलाच अध्यक्ष करण्यासाठी कोणती रणनीती वापरणार याची उत्सुकता आहे..साडू-साडू बॅंकेतजिल्हा बॅंकेत यावेळेस पालकमंत्री शंभूराज देसाई व उंडाळकरांचे सुपुत्र उदयसिंह पाटील हे विजयी झाले आहेत. दोघेही नात्याने एकमेकांचे साडू आहेत. मागीलवेळी उदयसिंह पाटील यांचा अल्प मतांनी पराभव झाला होता. विलासकाका उंडाळकरांनंतर पुन्हा एकदा उंडाळे गावाला बॅंकेत उदयसिंह पाटलांच्या रूपाने प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. मंत्री शंभूराज देसाई हेही पहिल्यांदा बॅंकेत निवडून आलेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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