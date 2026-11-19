सातारा : जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीत जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या विश्वासघाताचा वचपा काढण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या नेत्यांना अखेर आज यश मिळाले. आज झालेल्या जिल्हा बॅंकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीत आपलाच वरचष्मा राखत राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांनी एकजुटीने भाजपचे मनसुबे पुरते उधळून लावल्याचे स्पष्ट झाले. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.ज्यांनी जिल्हा बॅंकेच्या वाटचालीत मोठे योगदान दिले, त्या (कै.) विलासराव पाटील-उंडाळकर यांचे वारसदार ॲड. उदयसिंह यांना बॅंकेचे अध्यक्ष करून राष्ट्रवादी काँग्रेसने काकांच्या स्मृतीला उजाळा दिला, तर भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या भांडणात माजी सभापती रामराजेंनी पडद्याआडून खेळलेल्या खेळीमुळे दीपक चव्हाणांना उपाध्यक्षपदाची लॉटरी लागली..जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक राष्ट्रवादीच्या ताब्यातून काढून घेण्याचे भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्ह्यातील नेत्यांचे मनसुबे सुरुवातीपासूनच होते. हे मनसुबे राष्ट्रवादीचे नेते, मंत्री मकरंद पाटील, शिवसेनेचे नेते व पालकमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार नितीन पाटील, माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी आज धुळीस मिळविले. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरेंनी जिल्हा बॅंकेचा अध्यक्ष भाजपचाच होणार, असे जाहीर कार्यक्रमात सांगितले होते. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व आमदार धैर्यशील कदम यांच्यावर समन्वयाची जबाबदारी दिली होती..फोडाफोडीत अपयशभाजपच्या नेत्यांना सर्व रणनीतीसाठी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पाठबळ होते. त्यामुळे निकालापर्यंत राष्ट्रवादीचे व शिवसेनेचे किती संचालक निवडून येतात, याची उत्सुकता होती; पण भाजपच्या नेत्यांकडे सर्वाधिक मते असूनही मतदारांनी राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या उमेदवारांना निवडून दिले. शिवसेना- राष्ट्रवादीचे १२ संचालक निवडू आले, तर भाजप नऊ संचालक निवडून येऊन मोठा पक्ष ठरला. त्यामुळे एक- दोन संचालक फोडून भाजपचाच अध्यक्ष केला जाणार, असे सांगितले जात होते. त्यादृष्टीने जिल्ह्यातील भाजपच्या नेत्यांचे प्रयत्नही सुरू होते.झेडपीतील संघर्षामुळे सावधानताजिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीवेळी झालेल्या सत्तासंघर्षानंतर राष्ट्रवादी व सेनेच्या नेत्यांनी सावध भूमिका घेऊन वाटचाल सुरू केली होती. राष्ट्रवादीला शिवसेनेची चांगली साथ मिळाली. त्यामुळे कधी नव्हे ते शिवसेनेचे जिल्हा बॅंकेत पालकमंत्री शंभूराज देसाईंसह चार संचालक निवडून आले. या आधारावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीची रणनीती ठरविण्यात आली. कोणत्याही परिस्थितीत बॅंकेत भाजपचा जिल्हाध्यक्ष होऊ द्यायचा नाही, अशी खूणगाठ बांधून शिवसेना- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी रणनीती अवलंबली..सर्व संचालक एकत्रराष्ट्रवादीचे सर्व संचालक अज्ञातस्थळी रवाना केले होते. निवडीच्या आदल्यादिवशी खासदार नितीन पाटील यांच्या निवासस्थानी सायंकाळी राष्ट्रवादीचे संचालक आणण्यात आले. तेथे मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील यांनी सर्वांशी चर्चा करून राष्ट्रवादीचाच अध्यक्ष बॅंकेत करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्याला शिवसेनेचे नेते व पालकमंत्री शंभूराज देसाईंची साथ मिळाली. त्यानंतर या सर्वांची रात्री उशिरापर्यंत खलबते झाली. आज निवडीवेळी सकाळी शिवसेना-राष्ट्रवादीचे संचालक एकत्रित बॅंकेत आणले. त्यानंतर निवडीची प्रक्रिया घेण्यात आली.भाजपचे एक पाऊल मागेदुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतील तोच अध्यक्ष होणार, असे जाहीर केले. त्यामुळे पदाधिकारी निवडीतील सस्पेन्स वाढला होता. भाजपकडून दगाफटका होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती; पण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंनी अध्यक्षपदाचा निर्णय जिल्ह्यातच होणार, असे जाहीर केले. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांतच एकवाक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन त्यांनी महायुती म्हणून स्थानिक पातळीवरच निर्णय करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे जिल्ह्यातील भाजपचे नेते एक पाऊल मागे आले..बदला पूर्णजिल्हा बॅंकेत सत्ता हवी असेल, तर जिल्हा परिषदेत पुढील अडीच वर्षे राष्ट्रवादी व सेनेचा अध्यक्ष करावा, अशी अट राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भाजपला घातली. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनी सावध पवित्रा घेत नमते घेतले. त्यामुळे बॅंकेचे संचालक मकरंद पाटील, शंभूराज देसाई आणि जयकुमार गोरे या तीन प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत निवडी झाल्या. या निवडीवेळी भाजपच्या संचालकांच्या चेहऱ्यावरील नाराजी स्पष्ट दिसून येत होती. जिल्हा परिषदेत भाजपने सदस्य फोडून राष्ट्रवादीचा विश्वासघात केला होता. याचा बदला राष्ट्रवादी व शिवसेनेने जिल्हा बॅंकेत आपल्या विचारांचे पदाधिकारी निवडून घेतला..उंडाळकर, देसाईंच्या वारसांना संधी...जिल्हा बॅंकेच्या उभारणीत आणि बांधणीत (कै.) बाळासाहेब देसाई व (कै.) विलासराव पाटील-उंडाळकर यांचे मोठे योगदान राहिले. मात्र, त्यांच्या पश्चात त्यांच्या वारसांना अनेक वर्षे संधी मिळाली नव्हती. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या नेत्यांमुळे विलासराव पाटील-उंडाळकरांचे चिरंजीव उदयसिंह पाटलांना अध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला, तर बाळासाहेब देसाईंच्या नातवाला जिल्हा बॅंकेत संचालक म्हणून निवडून येता आले आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...शिवसेनेचा बॅंकेत दमदार प्रवेश...जिल्हा बॅंकेत यापूर्वी शिवसेनेचा एकही संचालक नव्हता; पण यावेळेस पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्वत:सह चार संचालक निवडून आणून बॅंकेत शिवसेनेचा प्रवेश केला. एवढ्यावर न थांबता त्यांनी फलटणचे माजी आमदार दीपक चव्हाण यांना उपाध्यक्षपदी बिनविरोध आणून बॅंकेच्या राजकारणात दमदार प्रवेश केला आहे. त्यांची राष्ट्रवादीला मोठी साथ मिळाल्याने दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी बिनविरोध निवडून आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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