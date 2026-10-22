Satara District Bank Election: सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत तिन्ही राजेंची माघार; ९ जागा बिनविरोध, १२ जागांसाठी २८ उमेदवार, नेमकं काय घडलं?

सातारा : जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी संचालकपदाच्या २१ जागांपैकी नऊ जागा बिनविरोध झाल्या. आता १२ जागांसाठी २८ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना निवडणूक लढता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अडचणीत आलेल्या दिग्गज नेत्यांनी आज निवडणुकीतून माघार घेतली. यामध्ये खासदार उदयनराजे भोसले, नितीन पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, प्रभाकर घार्गे, प्रदीप विधाते, कांचन साळुंखे या संचालकांचा समावेश आहे. आमदार मनोज घोरपडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यासह पक्षाच्या सात उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. अखेरच्या दिवशी नऊ जागा बिनविरोध झाल्या. उर्वरित १२ जागांसाठी येत्या एक नोव्हेंबरला मतदान होणार असून, तीन नोव्हेंबरला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या आजच्या अखेरच्या दिवशी नाट्यमय घडामोडी झाल्या. महायुतीतील घटक पक्षांत जिल्हा बॅंकेतील दहा जागांचे वाटप आज होणार होते. त्यापूर्वी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भाेसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली हॉटेल फर्नवर, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांची बैठक हॉटेल प्रीती एक्झिकेटिव्ह येथे सकाळी झाली. .त्यानंतर दोन्ही नेत्यांची एकत्रित बैठक हॉटेल फर्नवर झाली. यामध्ये जागा वाटपाचे सूत्र भाजपला पाच, राष्ट्रवादीला तीन आणि शिवसेनेला दोन असे ठरले. त्यानंतर सर्व नेते राष्ट्रवादीचे नेते उदयसिंह पाटील यांच्या निवासस्थानी गेले. तेथे कऱ्हाड सोसायटीच्या बिनविरोधसाठी बैठक झाली. त्यानंतर सर्व नेते दुपारी दोन ते अडीचच्या दरम्यान जिल्हा बॅंकेतील अर्ज काढून घेण्यासाठी येऊ लागले. यामध्ये खासदार उदयनराजे भोसले, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील, आमदार मनोज घोरपडे, माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, प्रदीप विधाते, कांचन साळुंखे यांच्यासह काही संचालकांनी अर्ज मागे घेतले..त्यानंतर शशिकांत शिंदे यांच्यासह पक्षाच्या सातही उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. केवळ जावळी सोसायटीतून विठ्ठल गोळे यांचा अर्ज ठेवला. त्यानंतर विविध मतदारसंघातील उमेदवार अर्ज मागे घेण्यासाठी येत होते.रणजितसिंह निंबाळकर बिनविरोध.उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी भाजपचे दिग्गज नेते प्रयत्न करत होते. बॅंका, पतसंस्था मतदारसंघातून मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचे समर्थक अविनाश कदम यांची उमेदवारी अंतिम होईल, अशी चर्चा असतानाच अचानक त्यांना अर्ज काढून घेण्यास सांगण्यात आले. सर्व उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्यात आल्याने मात्र, येथून माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचा एकमेव अर्ज राहिल्याने ते बिनविरोध झाले..मजूरमध्ये जाधव विरुद्ध वाघऔद्योगिक विणकर आणि मजूर संस्था मतदारसंघांतील उमेदवार निश्चित करताना अनिल देसाई यांनी त्यांच्या घरातील दुसऱ्या उमेदवाराला संधी देण्याची मागणी झाली. मात्र, येथे मंत्री गोरे यांनी सूत्रे फिरवली. त्यामुळे येथून शिवेंद्रसिंहराजेंचे समर्थक चंद्रकांत जाधव यांनी उमेदवारी ठेवण्याचा निर्णय झाला; पण फलटण तालुक्यातील सुनील वाघ यांचा अर्ज मागे घेण्यासाठी शिवेंद्रसिंहराजेंच्या समर्थकांनी खूप प्रयत्न केले; पण त्यांना वाघ सापडले नाहीत. त्यामुळे श्री. जाधव यांच्या विरोधात श्री. वाघ यांचा अर्ज राहिला आहे..दिग्गजांची माघारखासदार उदयनराजे भोसले, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील, माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, आमदार मनोज घोरपडे, आमदार सचिन पाटील, आमदार धैयशील कदम, शशिकांत शिंदे, प्रदीप विधाते, शिवरुपराजे निंबाळकर, इंदिरा घार्गे, कांचन साळुंखे, बाळासाहेब पाटील, रामकृष्ण वेताळ, याज्ञसेन पाटणकर, शशिकांत निकम, अशोकराव पाटील, घनश्याम शिंदे, धनंजय चव्हाण, सुनील कदम, रामचंद्र माने, नितीन भरगुडे- पाटील, राजेंद्र नेवसे, आनंदराव शेळके -पाटील, तुकाराम शिंदे, अनुपमा फाळके, सुरभी भोसले, शशिकला जाधव, मोनल साळुंखे, राजेश्वरी देशमुख, पुष्पा पवार, प्रीती घार्गे, विमल गव्हाणे, सुनेत्रा शिंदे, सुनीता भोईटे, जयश्री कदम, ऋषिका साबळे, अल्पना यादव, स्मिता देशमुख, विद्या जगताप, सोनाली पोळ, प्रकाश बडेकर, भागवत माने, कामेश कांबळे, राजू जेधे, संदीप शिंदे, सुरेश सावंत, प्रवीण धसके, शंकर माळवदे, रज्जाक मुलाणी, प्रतीक विधाते, सुरेंद्र गुदगे, सुभाष नरळे, वसंतराव मानकुमरे, संजय कुंभार, निवृत्ती पुजारी, धनंजय पाटील, शेखर गोरे, जयवंत कुंभार, भरत देशमुख, अशोक मोने, दिनकर राऊत, राजाराम शेलार, लक्ष्मण कडव, संजय गायकवाड, रणजित जाधव, अशोक काकडे, दिनकर शिरतोडे, शंकुतला साबळे, कांताबाई ढेकळे, शिवाजी गोरे, तात्यासाहेब धायगुडे, तुकाराम शिंदे, आनंदराव शेळके, शंकर माडकर, शांताराम शेळके, नवनाथ वलेकर, निशांत गवळी, बाळकृष्ण काळे, दाऊद आंबेकरी, विश्वासराव निंबाळकर, राजेंद्र भोईटे, राजेश्वरी देशमुख, रामराव लेंभे, राजेश पाटील, अविनाश कदम, अशोक गोळे, सचिन जाधव, अनिलराजे निंबाळकर, विजय पवार, विनोद कुलकर्णी, अमित कदम, विक्रम जाधव, महेंद्र देसाई, मुकुंदराव देसाई, वंदना देसाई, रणजित जाधव, चंद्रकांत कोकाटे, नंदकुमार बर्गे, श्रीमंत झांजुर्णे, हणमंत गायकवाड..राखीव मतदारसंघऔद्यागिक विणकर मजूर संस्था मतदारसंघ : चंद्रकांत जाधव, सुनील वाघअनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्ग : दीपक चव्हाण, रवींद्र बडेकर, सुरेश गायकवाड, सत्यवान कांबळेइतर मागास प्रवर्ग : योगेश फडतरे, संदीप पांचागणेविमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्ग : सुनील वाघ, अर्जून काळे.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...बिनविरोध संचालकसातारा सोसायटी : सर्जेराव सावंतखटाव सोसायटी : नंदकुमार मोरेवाई सोसायटी : सत्यजित वीरमहिला राखीव : ऋतुजा पाटील, मंगल पाटीलखरेदी- विक्री संघ मतदारसंघ : मंत्री मकरंद जाधव पाटील.कृषी उत्पादक व प्रक्रिया मतदारसंघ : डॉ. अतुल भोसलेनागरी बॅंका व पतसंस्था मतदारसंघ : रणजितसिंह नाईक निंबाळकरगृहनिर्माण आणि दुग्ध संस्था मतदारसंघ : सोमनाथ धुमाळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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