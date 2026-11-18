Satara District Bank chairman and vice chairman election news : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सत्तेच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने एकत्र येत बँकेवर सत्ता स्थापन केली आहे. अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उदयसिंह पाटील उंडाळकर, तर उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे माजी आमदार दीपक चव्हाण यांची निवड झाली. या राजकीय घडामोडीमुळे भाजपला मोठा धक्का बसला असून, जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीवेळी झालेल्या राजकीय घडामोडींचा वचपा या निवडीत काढल्याची चर्चा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे..अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने उदयसिंह पाटील उंडाळकर यांनी, तर उपाध्यक्षपदासाठी शिवसेनेच्या वतीने माजी आमदार दीपक चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. दोन्ही पक्षांनी एकत्रित भूमिका घेत भाजपला सत्तेच्या समीकरणातून बाजूला केले. त्यामुळे सर्वाधिक संचालक निवडून आणूनही भाजपला अध्यक्षपद मिळवता आले नाही..जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात भाजपचे नऊ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आठ, तर शिवसेनेचे चार संचालक आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या एकत्रित संख्याबळाच्या जोरावर सत्तेचे नवे समीकरण आकाराला आले..Satara News: आता स्वबळावर चालणार गावगाडा! जिल्हा वार्षिक योजनेतून ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध करण्यास मंजुरी.दरम्यान, सातारा जिल्हा परिषदेत सत्तास्थापनेच्या वेळी झालेल्या राजकीय घडामोडींची परतफेड जिल्हा बँकेतील निवडीतून करण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. महायुतीतील मित्रपक्षांनीच भाजपला बाजूला ठेवल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात या निवडीचे दूरगामी पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.