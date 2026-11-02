Satara District Court Bomb Threat Today : सातारा जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी; ई-मेलमुळे उडाली खळबळ, बॉम्ब शोधक पथक दाखल

सातारा : सातारा जिल्हा व सत्र न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी ई-मेलद्वारे मिळाल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली (Satara court receives bomb threat email) आहे. या धमकीनंतर पोलिस प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा तातडीने सतर्क झाल्या असून, जिल्हा न्यायालय परिसरात मोठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (बॉम्ब स्क्वॉड) न्यायालयाच्या इमारतीत दाखल झाले असून, संपूर्ण परिसराची कसून तपासणी सुरू करण्यात आली आहे..न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्याची माहिती समोर येताच पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी, वकील आणि इतर नागरिकांना इमारतीबाहेर काढण्यास सुरुवात केली. न्यायालयाच्या इमारतीमधील सर्वांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे न्यायालय परिसरात एकच धावपळ उडाली..दरम्यान, बॉम्ब शोधक पथकाकडून न्यायालयाच्या इमारतीतील विविध विभाग, खोल्या तसेच परिसराची तपासणी केली जात आहे. संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटक साहित्य आढळते का, याचा शोध घेतला जात आहे. सातारा पोलिसांकडूनही या संपूर्ण घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे..Adani Green Energy Project : साताऱ्यात अदानी समूहाची तब्बल 14,952 कोटींची गुंतवणूक! मराठवाडी प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी, 2700 मेगावॉट वीजनिर्मितीचा मार्ग मोकळा.ई-मेलद्वारे आलेल्या धमकीचा स्रोत कोणता, हा ई-मेल कोठून पाठविण्यात आला आणि धमकीमागे नेमका कोणाचा उद्देश आहे, याचाही पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. सायबर यंत्रणेच्या मदतीने ई-मेलची तांत्रिक माहिती तपासली जाण्याची शक्यता आहे..या घटनेमुळे सातारा जिल्हा न्यायालय परिसरात भीती आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बॉम्ब शोधक पथकाच्या तपासणीनंतरच धमकीमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. पोलिसांकडून नागरिकांना घाबरून न जाता प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.