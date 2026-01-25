सातारा

Satara Elections: सातारा जिल्ह्यात २१ अपक्ष उमेदवारांची माघार; मनधरणीसाठी नेत्‍यांकडून प्रयत्‍न, २७ जानेवारीपर्यंत अंतिम मुदत!

political negotiations before January 27 deadline in Satara: साताऱ्यात अपक्षांची माघार: राजकीय दबाव आणि वाटाघाटींचा खेळ
Political Maneuvering in Satara as 21 Independent Candidates Withdraw

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. या निवडणुकीत प्रमुख पक्षांमधील बंडखोरांना अर्ज माघारी घेण्यासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबावाचे राजकारण, चर्चा, वाटाघाटीचे प्रकार सुरू झाले आहेत.

Satara
political
election
district

