सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. या निवडणुकीत प्रमुख पक्षांमधील बंडखोरांना अर्ज माघारी घेण्यासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबावाचे राजकारण, चर्चा, वाटाघाटीचे प्रकार सुरू झाले आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील ६५ गटांसाठी ५४३ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले असून, आजअखेर केवळ २१ अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज माघार घेतले आहे. अर्ज माघारीची मुदत मंगळवारपर्यंत (ता. २७) असून, आणखीन तीन दिवसात किती अपक्ष माघार घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी १६ जानेवारीपासून अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली होती. २७ जानेवारीपर्यंत अर्ज माघार घेण्याची अंतिम मुदत होती. या मुदतीत जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५४३ अर्ज दाखल झाले होते. त्यामधील १४ अर्ज बाद ठरल्याने एकूण ५२९ अर्ज वैध ठरले होते. जिल्ह्यात गटांमध्ये कऱ्हाड तालुक्यात सर्वाधिक १२८ उमेदवार उभे आहेत. दरम्यान, आता उमेदवारी अर्ज माघारीची शेवटची मुदत आणखीन तीन दिवस असून, सत्तेच्या समीकरणासाठी बंडखोरांना थंड करण्यासाठी अंतर्गत बैठकांनी जोर धरला आहे. ज्या ठिकाणी अपक्षांचा फटका प्रमुख पक्षातील उमेदवारांना बसण्याची शक्यता आहे त्या ठिकाणी वाटाघाटीचे प्रकार सुरू आहेत. पंचायत समितींसाठी ४९ अर्ज मागे जिल्ह्यातील एकूण ११ पंचायत समितींसाठी एक हजार ५९ अर्ज दाखल झाले होते. त्यामधील अर्जाची छाननी करून एकूण ९४१ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले होते. त्यामधील आजअखेर ४९ उमेदवारांनी अर्ज माघार घेतले आहेत. त्यामुळे राजकीय गणितांची जुळवाजुळवी करण्यासाठी किती अर्ज माघारी घेतले जाणार येत्या तीन दिवसांत ठरणार आहे.