Satara News: 'साताऱ्यात डॉक्टरच्या आत्महत्येप्रकरणी निदर्शने'; जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर लक्षवेधी आंदोलन

Doctors and Citizens Protest in Satara: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी रिपाई संघटनेचे नेते अशोक गायकवाड, संजय गाडे, सादिक शेख, गणेश भिसे, भारत लोकरे, युवराज कांबळे व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Citizens and medical professionals protest at Satara Collector’s Office demanding justice in doctor’s suicide case.

सातारा : राज्य महिला आयोगाच्या अनुसूचित जाती जमाती मंडळाच्या अध्यक्षपदावर पक्षविरहित व्यक्तीची नियुक्ती करावी, डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्या प्रकरणाची तटस्थ समितीच्या माध्यमातून चौकशी करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्हा संविधान संघर्ष समितीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले.

