Satara News: 'साताऱ्यात डॉक्टरच्या आत्महत्येप्रकरणी निदर्शने'; जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर लक्षवेधी आंदोलन

सातारा : राज्य महिला आयोगाच्या अनुसूचित जाती जमाती मंडळाच्या अध्यक्षपदावर पक्षविरहित व्यक्तीची नियुक्ती करावी, डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्या प्रकरणाची तटस्थ समितीच्या माध्यमातून चौकशी करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्हा संविधान संघर्ष समितीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले. .या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी रिपाई संघटनेचे नेते अशोक गायकवाड, संजय गाडे, सादिक शेख, गणेश भिसे, भारत लोकरे, युवराज कांबळे व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. महिला अत्याचारांच्या विविध प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग दिसून येत आहे. .पोलिस व प्रशासन यांची लागेबांधे असल्याने पीडित महिलांना न्याय मिळत नाही. संविधानातील मूलभूत हक्क आणि अधिकारांचे उल्लंघन पोलिस प्रशासनाकडून होत आहे. डॉक्टर युवती प्रकरणात पोलिस उपअधीक्षक, सहायक पोलिस निरीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक अशा विविध अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.