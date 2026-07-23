सातारा

Satara Loan Waiver: सातारा जिल्ह्यात ५४ हजार खाती कर्जमुक्तीकडे; बॅंकांमधील माहिती पोर्टलवर अपलोड, ५६९.४० कोटी होणार माफ

Satara farmer loan waiver latest update: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत साताऱ्यातील ५४ हजारांहून अधिक खात्यांची माहिती पोर्टलवर नोंद; ५६९.४० कोटींच्या कर्जमाफीसाठी मार्ग मोकळा
₹569.40 Crore Farm Loan Relief for 54,000 Accounts in Satara District

₹569.40 Crore Farm Loan Relief for 54,000 Accounts in Satara District

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. जिल्ह्यातील विविध ११ बँकांमधील ५४ हजार ३०१ पात्र कर्ज खात्यांपैकी ५३ हजार ७३६ कर्ज खात्यांची माहिती आतापर्यंत शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर यशस्वीरीत्या अपलोड केली आहे. या माध्यमातून सुमारे ५६९.४० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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