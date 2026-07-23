Satara Loan Waiver: सातारा जिल्ह्यात ५४ हजार खाती कर्जमुक्तीकडे; बॅंकांमधील माहिती पोर्टलवर अपलोड, ५६९.४० कोटी होणार माफ

सातारा : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. जिल्ह्यातील विविध ११ बँकांमधील ५४ हजार ३०१ पात्र कर्ज खात्यांपैकी ५३ हजार ७३६ कर्ज खात्यांची माहिती आतापर्यंत शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर यशस्वीरीत्या अपलोड केली आहे. या माध्यमातून सुमारे ५६९.४० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून मिळालेल्या बँकनिहाय आकडेवारीनुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्वाधिक कामगिरी केली आहे. या बँकेची ४१ हजार ८८१ कर्ज खाती (रक्कम ३८३.०९ कोटी) पात्र होती. त्यापैकी ४१ हजार ४२१ खात्यांची माहिती (३७८.८९ कोटी) पोर्टलवर अपलोड झाली आहे. .बँक ऑफ इंडियाच्या तीन हजार ४४८ खात्यांची (४५.७४ कोटी) पूर्ण माहिती पोर्टलवर जमा झाली आहे. त्याचप्रमाणे बँक ऑफ महाराष्ट्रने चार हजार ९०५ खाती (६७.०० कोटी), आयडीबीआय बँकेने एक हजार ३५ खाती (२१.७२ कोटी) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एक हजार ५१ खाती (२०.४७ कोटी) शंभर टक्के अपलोड केलीत. .आयसीआयसीआय बँकेतील पात्र ३७२ खात्यांपैकी २६७ खाती (१३.०५ कोटी) अपलोड झाली असून, उर्वरित काम सुरू आहे. बँक ऑफ बडोदा ४८५ खाती, (७.८४ कोटी), कॅनरा बँक (७७४ खाती, ८.५८ कोटी), युनियन बँक (३१७ खाती, ५.१३ कोटी), फेडरल बँक (२१ खाती, ०.८० कोटी) आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (१२ खाती, ०.१८ कोटी) यांनी सर्व पात्र कर्ज खात्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदवली आहे. एकूण ५७७.६३ कोटींच्या पात्र रकमेपैकी ५६९.४० कोटींची नोंदणी पूर्ण झाली आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.आधार प्रमाणीकरण करावेउर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची कर्ज खाती तातडीने अपलोड करून आधार प्रमाणीकरण (आधार लिंकिंग) पूर्ण करून घ्यावे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम वेळेत जमा होईल, असे जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रिक यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.