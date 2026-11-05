Satara Farmer Loan Waiver: सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! ३४ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ, चौथी यादी जाहीर

सातारा : अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यातील एकूण ५१ हजार ४५३ कर्ज खात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड झाली असून, त्यापैकी ४१ हजार ५२६ पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यापैकी ३६ हजार ४३१ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण (ई-केवायसी) पूर्ण केली आहे. आधार प्रमाणिकरण केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी आजपर्यंत ३४ हजार ५८१ शेतकऱ्यांना २५२.८८ कोटी इतक्या रकमेचा लाभ प्राप्त झाला आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या तिन्ही याद्यांमध्ये मिळून जिल्ह्यातील २९ हजार ७०५ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये रक्कम रुपये २१९.९० कोटी रुपये एवढी रक्कम प्राप्त झाली आहे. आज (बुधवार) प्रसिद्ध झालेल्या चौथ्या यादीत आधार प्रमाणीकरण झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी ४८७६ शेतकऱ्यांना ३२.९८ कोटी रुपये रकमेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या ३७८३ शेतकऱ्यांना रक्कम रुपये २२ कोटी व राष्ट्रीयीकृत व इतर व्यापारी बॅंकांना मिळून १०९३ शेतकऱ्यांना १०.९८ कोटी रुपये रकमेचा लाभ देण्यात आलेला आहे..आज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील २९ हजार ६०१ शेतकऱ्यांना २०५.७२ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आलेला आहे, तसेच राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या ४९८० शेतकऱ्यांना ४७.१६ कोटी रुपये असे एकूण ३४ हजार ५८१ शेतकऱ्यांना २५२.८८ कोटी रुपयांचा लाभ प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३४ हजार ५८१ शेतकरी कर्ज मुक्त होऊन पीक कर्ज घेणेस पात्र झाले आहेत..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील सुमारे पाच हजार ९५ शेतकऱ्यांनी अद्याप ही त्यांचे आधार प्रमाणिकरण केलेले नाही. २८१९ शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना त्यांचे फार्मर आयडी काढून घ्यावेत व आपले आधार प्रमाणिकरण पूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रिक यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.