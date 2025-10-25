सातारा

Satara Doctor Case : साताऱ्यातील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई; प्रशांत बनकरला घेतलं ताब्यात, आरोपींना फाशीची मागणी

Major Action in Satara Doctor Case : फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांनी प्रशांत बनकरला अटक केली. सुसाईड नोटमध्ये उपनिरीक्षक गोपाल बदने आणि प्रशांत बनकर यांच्या त्रासाचा उल्लेख आढळला आहे.
सातारा : साताऱ्यातील महिला डॉक्टर आत्महत्येच्या प्रकरणात (Satara Doctor Case) अखेर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील पहिली अटक करत प्रशांत बनकरला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. फलटण पोलिसांनी (Phaltan Police) या प्रकरणात पोलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने आणि प्रशांत बनकर (Prashant Bankar) या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.

