Gopal Badne: साताऱ्यातून पळाला अन् 'इथे' जाऊन लपला... पीएसआय गोपाल बदने कुठे आहे? शेवटचं लोकेशन आलं समोर

सातारा जिल्ह्यातील एका महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पोलिसांनी प्रशांत बनकरला अटक केली आहे. मृत महिला डॉक्टरने तिच्या हस्तलिखित सुसाईड नोटमध्ये प्रशांतचे नाव लिहिले होते. तर या घटनेतील आरोपी पीएसआय गोपाल बदने सध्या फरार आहे. पोलिसांची अनेक पथके त्याचा शोध घेत आहेत. डॉक्टरच्या आत्महत्येनंतर परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. तर आता पीएसआय गोपाल बदनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्याचे शेवटचे लोकेशन सापडले आहे. यानंतर आता पोलीस तपास करत आहे.

