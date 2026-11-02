Satara Crime: 'तिचा' नाद अन् लग्न करण्याचा विचार सोडून दे; तिच्यावर माझे प्रेम आहे’ म्हणताच वाद पेटला; जवानाने तरुणावर झाडली गोळी

सातारा : प्रेमप्रकरणातून निर्माण झालेल्या वादाचे पर्यवसान गोळीबारात झाल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. ३१) रात्री तालुक्यातील एका गावात घडली. याप्रकरणी बीएसएफ जवान असलेल्यावर तालुका पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे..तालुक्यातील एका गावात राहणाऱ्याचे एका मुलीवर प्रेम होते; परंतु गावात लग्न करायचे नाही, असे सांगून संबंधित मुलीपासून लांब राहा, असे तिच्या नातेवाइकाने त्याला सांगितले. त्यावर माझे तिच्यावर प्रेम आहे, असे तो युवक म्हणाला. त्यातून झालेल्या वादातून जवानाने स्वतःजवळील बंदूक बाहेर काढून तरुणावर गोळीबार केला. या गोळीबारात तरुणाच्या खांद्याला गंभीर जखम झाली आहे..\rघटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले आहे. याप्रकरणी जखमी युवकाच्या भावाने फिर्याद दिली आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पाटील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.