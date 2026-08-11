सातारा

Success Story: दिवसा एमआयडीसीत काम, रात्री अभ्यास; सातारच्या दोन जीवलग मित्रांनी जिद्दीने मिळवली न्यायालयात नाेकरी, रोहित-विनयचे प्रेरणादायी यश..

Satara Friends Rohit and Vinay Achieve Court Jobs After Struggle: आर्थिक प्रतिकूलतेत दिवसभर एमआयडीसीत काम, रात्री अभ्यास; रोहित-विनयच्या सातत्यपूर्ण मेहनतीला जिल्हा न्यायालयात मिळाले यश
Satara Friends Turn Struggle Into Success as Rohit and Vinay Secure District Court Jobs After Years of Hard Work

Satara Friends Turn Struggle Into Success as Rohit and Vinay Secure District Court Jobs After Years of Hard Work

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सुधीर जाधव

सातारा: परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी जिद्द, मेहनत आणि सातत्याच्या जोरावर यश मिळवता येते, लिंब (ता.सातारा) गावातील रोहित राजेंद्र सावंत (वय ३1) आणि विनय हरिदास पवार (वय २९) या जीवलग मित्रांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही दोघांनी नोकरी करत स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. अनेक अडचणींवर मात करत अखेर न्यायालयाच्या भरतीत त्यांची निवड झाली. त्यांच्या या यशामुळे कुटुंबीयांसह मित्रपरिवारात आनंदाचे वातावरण आहे.

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