Success Story: दिवसा एमआयडीसीत काम, रात्री अभ्यास; सातारच्या दोन जीवलग मित्रांनी जिद्दीने मिळवली न्यायालयात नाेकरी, रोहित-विनयचे प्रेरणादायी यश..

-सुधीर जाधवसातारा: परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी जिद्द, मेहनत आणि सातत्याच्या जोरावर यश मिळवता येते, लिंब (ता.सातारा) गावातील रोहित राजेंद्र सावंत (वय ३1) आणि विनय हरिदास पवार (वय २९) या जीवलग मित्रांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही दोघांनी नोकरी करत स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. अनेक अडचणींवर मात करत अखेर न्यायालयाच्या भरतीत त्यांची निवड झाली. त्यांच्या या यशामुळे कुटुंबीयांसह मित्रपरिवारात आनंदाचे वातावरण आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.रोहित राजेंद्र सावंत यांचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण गावात तर पदवीचे शिक्षण साताऱ्यात झाले. त्यानंतर टायपिंगचेही प्रशिक्षण घेतले आहे. वडील शेती तसेच साखर कारखान्यात काम करतात, तर आई मजुरी करून कुटुंबाला हातभार लावते. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन रोहित यांनी सुमारे सहा ते सात वर्षे एमआयडीसीतील कंपनीत तसेच माथाडी कामगार म्हणून काम केले. .नोकरी आणि कामाच्या व्यापातून वेळ काढत त्यांनी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सुरू ठेवला. दिवसभर काम आणि त्यानंतर अभ्यास अशी त्यांची दिनचर्या होती. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी सरकारी नोकरीचे स्वप्न त्यांनी सोडले नाही. अखेर न्यायालय भरती परीक्षा उत्तीर्ण होत त्यांची मुंबई येथे निवड झाली..विनय हरिदास पवार यांचा प्रवासही संघर्षमय आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण गावात तर सातारमध्ये बारावीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर आयटीआयचे शिक्षण पूर्ण केले. सध्या ते कला शाखेच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात आहेत. त्यांचे वडील सलून व्यवसाय करतात, तर आई मजुरी करून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावते. विनय यांनी गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून एमआयडीसीमध्ये काम करत स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली. .काही काळ त्यांनी पत्रकारितेतही काम केले. नोकरी, शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास अशी तारेवरची कसरत करत त्यांनी जिल्हा न्यायालयाच्या भरतीची परीक्षा दिली. निकाल लागला. मात्र, निवडीसाठी त्यांना प्रतीक्षा यादीत राहावे लागले. तब्बल दोन वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली आणि जिल्हा न्यायालयाच्या भरतीत त्यांची निवड झाली..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.मेहनतीला मिळाली योग्य दिशारोहित आणि विनय यांच्या यशामागे केवळ परीक्षेतील गुण नाहीत, तर अनेक वर्षांचा संघर्ष, कष्ट आणि संयम आहे. आर्थिक परिस्थितीशी दोन हात करत त्यांनी नोकरी सोडली नाही आणि त्याचवेळी स्पर्धा परीक्षेची तयारीही सुरू ठेवली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.