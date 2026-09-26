सातारा

Satara DJ Dolby Action : पोलिसांची कारवाई चुकीचीच! साताऱ्यात डीजे जप्त झाल्यानंतर उदयनराजेंनी थेट घेतली डॉल्बी चालकांची बाजू; पालकमंत्री देसाईंची भूमिका काय?

Satara DJ-Dolby Action During Ganesh Visarjan : साताऱ्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान डीजे-डॉल्बीवर पोलिसांनी कारवाई केली. यावेळी उदयनराजेंनी चालकांची बाजू घेतली, तर शंभूराज देसाईंनी नियमांचे उल्लंघन नसल्यास कारवाईची चौकशी करण्याचे सांगितले.
Udayanraje Bhosale Supports Dolby Operators

Udayanraje Bhosale Supports Dolby Operators

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बाळकृष्ण मधाळे
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सातारा : राज्यभरात गणेश विसर्जन मिरवणुका उत्साहात पार पडत असताना अनेक ठिकाणी डीजे-डॉल्बीवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली. साताऱ्यातही पोलिसांनी ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून डीजे-डॉल्बी चालकांवर कारवाई करत साहित्य जप्त केले. या कारवाईनंतर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून, खासदार उदयनराजे भोसले आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या भूमिकेमुळे साताऱ्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

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