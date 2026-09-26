Satara DJ Dolby Action : पोलिसांची कारवाई चुकीचीच! साताऱ्यात डीजे जप्त झाल्यानंतर उदयनराजेंनी थेट घेतली डॉल्बी चालकांची बाजू; पालकमंत्री देसाईंची भूमिका काय?

सातारा : राज्यभरात गणेश विसर्जन मिरवणुका उत्साहात पार पडत असताना अनेक ठिकाणी डीजे-डॉल्बीवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली. साताऱ्यातही पोलिसांनी ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून डीजे-डॉल्बी चालकांवर कारवाई करत साहित्य जप्त केले. या कारवाईनंतर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून, खासदार उदयनराजे भोसले आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या भूमिकेमुळे साताऱ्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे..पोलिसांकडून कारवाई झाल्यानंतर काही डॉल्बी चालक आणि मालकांनी थेट खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली. यावेळी उदयनराजेंनी डॉल्बी चालकांची बाजू घेतली. नागरिकांकडे रोजगार नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी अनेक जण डॉल्बीचा व्यवसाय करतात, असे त्यांनी सांगितले. “त्यांच्याकडे नोकरी असती, तर त्यांनी डॉल्बीचा व्यवसाय केला असता का?” असा सवालही उदयनराजेंनी उपस्थित केला..डॉल्बी साहित्य जप्त करण्याची कारवाई योग्य नसल्याचे सांगत उदयनराजेंनी जप्त केलेले साहित्य सोडवण्यासाठी आपण पोलिस प्रशासनाकडे जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पोलिसांची कारवाई आणि डॉल्बी चालकांची भूमिका यावरून साताऱ्यात चर्चा रंगली आहे..Lalbaugcha Raja Visarjan 2026 : लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला यंदाही होणार विलंब? गिरगाव चौपाटीवरील 'त्या' नैसर्गिक कारणामुळे वाढली चिंता; प्रशासनासमोर मोठं आव्हान.दरम्यान, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही डॉल्बीवरील कारवाईबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. नियमांचे उल्लंघन झाले नसताना कारवाई करण्यात आली असेल, तर या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..राज्य शासनाने ध्वनीची मर्यादा निश्चित केली असून, ती मोजण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा पोलिस प्रशासनाकडे आहे. या यंत्राद्वारे ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास नियमानुसार कारवाई केली जाते. सातारा पोलिसांनी गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल १५ डीजेवर कारवाई केली आहे..Rare Otters in Sangli : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! कृष्णा नदीपात्रात पहिल्यांदाच आढळला दुर्मिळ पाणमांजरांचा कळप; 8 ते 9 पाणमांजरं दिसली एकत्र.मात्र, नियमांचे उल्लंघन न करता डॉल्बीवर कारवाई झाली असेल, तर विसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पडू द्यावी. त्यानंतर या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यात येईल, अशी ग्वाही शंभूराज देसाई यांनी दिली..गणेश विसर्जन मिरवणुकांच्या पार्श्वभूमीवर डीजे-डॉल्बीवरील कारवाई, डॉल्बी चालकांची भूमिका, उदयनराजे भोसले यांनी घेतलेली बाजू आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिलेले चौकशीचे आश्वासन यामुळे साताऱ्यातील हा मुद्दा आता चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.