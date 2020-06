गुड जॉब : गुटखा वाहतूकप्रकरणी पोलिसांची मोठी कारवाई

वहागाव (जि. सातारा) : वैभव यशवंत कुचकर (वय 31, रा. शालिनीनगर, ढवळेश्वर कॉलनी, सांगली) असे कारवाई केलेल्या संशयिताचे नाव आहे. घटनेची नोंद तळबीड पोलिसांत झाली आहे. पोलिसांची माहिती अशी ः वैभव कुचकर हा आज पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास त्याच्याकडील मालवाहतूक वाहनातून (एमएच 10 बीआर 4225) हा कोल्हापूर बाजूकडून साताऱ्याकडे निघाला होता. दरम्यान तळबीड पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी नीलेश विभूते व सहकारी तासवडे टोलनाक्‍यावर वाहनांची तपासणी करीत असताना चालक वैभव कुचकर याने वाहन थांबवले नाही. श्री. विभूते यांना त्या वाहनाबाबत संशय आल्याने त्यांनी त्या वाहनाचा पाठलाग करून ते वराडे गावच्या हद्दीत पकडले. त्यानंतर त्या वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये विक्रीसाठी नेण्यात येणारा गुटखा असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधित वाहन तळबीड पोलिस ठाण्यात आणून अन्न व औषध प्रशासनास याबाबतची माहिती देण्यात आली. संशयित वैभव कुचकर यास पोलिसांनी याप्रकरणी अटक केली आहे. अन्नसुरक्षा अधिकारी श्रीमती अस्मिता गायकवाड यांनी याबाबतची तक्रार तळबीड पोलिसांत दिली आहे. पोलिसांनी पकडलेला मुद्देमाल पंचनाम्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे सुपूर्द केला आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापूरसाठी एनडीआरएफ तैनात

