‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करा; साताऱ्यात विविध संघटना आक्रमक, धर्मांतर प्रकरणांवर कठोर कायदा आणा!

सातारा : महाराष्ट्रात वाढत्या ‘लव्ह जिहाद’ आणि जबरदस्तीने धर्मांतर प्रकरणांवर त्वरित कठोर कायदा अमलात आणावा, अशी मागणी विविध संघटनांनी प्रशासनासह सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे केली आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.याबाबतचे निवेदन सातारा जिल्ह्यातील विविध महिला संघटना, विश्व हिंदू परिषद, मंदिर महासंघ, हिंदू जनजागृती समिती आणि इतर सामाजिक संघटनांनी महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांना दिले, तसेच मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना संघटनांच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी निवेदन देत हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा पुढे मांडून ठराव मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही केले. .विविध संघटनांनी दिलेल्या निवेदनात राज्यात ३६ जिल्ह्यांतून लाखोंनी भाग घेतलेले मोर्चे घेतल्यानंतर सरकारने लव्ह जिहादविरोधी कायद्याचे आश्वासन दिले होते. मार्च २०२५ मध्ये महिलांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना भेट दिली असताना राज्यात एक लाखांहून अधिक ‘लव्ह जिहाद’ तक्रारी नोंदल्या असल्याचा विरोध्यांनी उल्लेख केला होता. त्यानुसार उच्चस्तरीय सात सदस्यीय समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. .Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?.उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, आसाम यांसारख्या इतक्या राज्यांनी आधीच ‘लव्ह जिहाद’ व जबरदस्तीने धर्मांतराविरोधी कायदे बनवले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही सर्व पक्षांनी व समाजातील घटकांनी एकत्र येऊन महिलांविरोधी फसवणूक आणि अत्याचारांवर शून्य सहिष्णुतेची भूमिका घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, साताऱ्याबरोबरच वडूज आणि वाई येथेही संघटनांनी प्रशासनास निवेदन दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.