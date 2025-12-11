सातारा

‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करा; साताऱ्यात विविध संघटना आक्रमक, धर्मांतर प्रकरणांवर कठोर कायदा आणा!

Demand for anti-love jihad law in Satara protest: महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’ व जबरदस्ती धर्मांतर रोखण्यासाठी तातडीने कठोर कायदा लागू करण्याची संघटनांची मागणी
Protests in Satara: Calls Grow for Tough Legislation on ‘Love Jihad’ and Forced Conversions

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : महाराष्ट्रात वाढत्या ‘लव्ह जिहाद’ आणि जबरदस्तीने धर्मांतर प्रकरणांवर त्वरित कठोर कायदा अमलात आणावा, अशी मागणी विविध संघटनांनी प्रशासनासह सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे केली आहे.

Satara
district
love story
Protest
law

