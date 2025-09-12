सातारा

Minister Jayakumar Gore: गावाच्या विकासात सर्वांना सोबत घ्या: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; साताऱ्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची कार्यशाळा

Inclusive Growth is Key to Rural Development: गावकऱ्यांनी गावाला समृद्ध करण्याचा संकल्प करून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात सहभागी झाले पाहिजे. या अभियानात अधिकाऱ्यांनीही उत्साहाने सहभाग घेतला पाहिजे. हे अभियान नंबर मिळविण्यासाठी नसून गावाला विकासात्मक मजबूत करण्यासाठी आहे.
Gramvikas Minister Jaykumar Gore addressing the Samruddha Panchayatraj Abhiyan workshop in Satara.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : गावागावांतून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी चळवळ उभी करून गावचा विकास हा अजेंडा गावकऱ्यांनी ठेवला पाहिजे. ग्रामविकासाला बळ देणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. देश मजबूत करायचा असेल, तर गावे समृद्ध झाली पाहिजेत, असे सांगत गावाच्या विकासात सर्वांना सोबत घेऊन प्रत्येकाने काम करा, असे आवाहन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

