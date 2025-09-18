सातारा

Satara News:'साताऱ्यात युगनायकांचे विचार साहित्य संमेलन'; अध्यक्षपदी डॉ. विलास खंडाईत, डॉ. शरद गायकवाड उद्‌घाटक

Yuganayak’s ideals literary meet Satara 2025: एकदिवसीय संमेलनाचे उद्‌घाटन सकाळी १० वाजता होणार आहे. या वेळी सुशीलकुमार कांबळे, अरुण पोळ, नारायण जावलीकर, विलासराव कांबळे आदींची उपस्थिती असणार आहे. यानंतर पहिल्या सत्रात डॉ. अलोक जत्राटकर, डॉ. समता माने मार्गदर्शन करणार आहे.
सातारा : महाराष्ट्र विचार साहित्य संसद आणि विविध परिवर्तनवादी संस्था, संघटनांच्‍या संयुक्त विद्यामाने साताऱ्यात रविवारी (ता. २१) पहिले युगनायकांचे विचार साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. विलास खंडाईत यांची निवड झाली असून, उद्‌घाटक म्हणून साहित्यिक डॉ. शरद गायकवाड यांना निमंत्रित केल्‍याची माहिती संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष अरुण जावळे यांनी दिली.

