Minister Shambhuraj Desai: सातारा-कागल महामार्गासाठी मार्चपर्यंत डेडलाइन: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; अन्यथा संबंधितांवर फौजदारी करणार

सातारा: सातारा- कागल महामार्गाचे काम संथ गतीने सुरू असून, या दिरंगाईबाबत एनएचआयच्या अधिकाऱ्यांना आजच्या आढावा बैठकीत खडसावले आहे. या कामाला पाऊस उघडल्यावर पुन्हा गती दिली जाणार असून, मार्च २०२६ पूर्वी हे काम पूर्ण केले जाणार आहे, तसेच कऱ्हाड- चिपळूण मार्गाचे चार वर्षे रखडलेले काम येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. त्यामुळे दिलेल्या वेळेत ही कामे पूर्ण झाली नाहीत, तर संबंधितांवर राज्य सरकारकडून फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचआय) अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीनंतर पालकमंत्री देसाई यांनी त्यांच्या नव्या दालनात पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री देसाई म्हणाले, ''सातारा- कागल महामार्गाचे काम रखडलेले आहे. त्याचा वाहनधारकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे रखडलेल्या कामाचा अहवाल येत्या १५ दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दिला जाणार आहे. पाऊस संपल्यावर कऱ्हाड-चिपळूण आणि सातारा-कागल या दोन महामार्गाची कामे तातडीने सुरू केली जातील, तसेच महामार्गाचे काम मार्च २०२६ पर्यंत आणि कऱ्हाड-चिपळूण मार्गाचे काम येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. यामध्ये काही बदल झाल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदार कंपनीवर राज्य शासनाकडून फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे..पालकमंत्री आपल्या दारी उपक्रमजिल्ह्यात पालकमंत्री आपल्या दारी हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत. याची सुरुवात उद्या (मंगळवारी) दुपारी एक वाजता पाटण तालुक्यातील मरळी येथून होणार आहे. सामान्य माणसांच्या घरी पालकमंत्री स्वत: जाणार आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन मंत्री देसाई यांनी केले आहे..हुंबरळीतील उर्वरित घरांचेही पुनर्वसन होणार...हुंबरळीतील भूस्खलन झालेल्या घरांचे पुनर्वसन झालेले आहे. आता तेथील उर्वरित घरांचे स्थलांतरण आणि पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यासाठी त्या परिसरातील दोन ते तीन किलोमीटर अंतरात शासकीय किंवा खासगी जागेचा वापर केला जाणार आहे. खासगी जागा घेतल्यास त्याला रेडीरेकनरच्या चौपट दर देण्यास शासन तयार आहे, याबाबतचा प्रस्ताव देण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली आहे, असेही पालकमंत्री देसाई यांनी सांगितले.जरांगे पाटलांनी चर्चेची तयारी दाखवावीमनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यास राज्य सरकार तयार आहे. या आधी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या आहेत. काही मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन आम्ही आश्वासने दिली आहेत. सरकारने दिलेल्या आश्वासनापासून आम्ही मागे हटणार नाही. राज्य सरकार हे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविषयी संवेदनशील असून, आम्ही चर्चा करण्यास तयार आहोत. त्यांनी आक्रमक होण्यापेक्षा बैठकीस येऊन चर्चा करण्याची तयारी दाखवावी. त्यांचे अनेक प्रश्न सुटलेले आहेत. काही गोष्टी राहिल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे, अजित पवार हे तीनही मंत्री अभ्यासू असून, ते निर्णय घेऊ शकतील, असे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.