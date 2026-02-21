Leopard Found Dead in Satara : साताऱ्यात उसाच्या फडात काय होतं? पाचटीत सडलेल्या अवस्थेत आढळला बिबट्याचा मृतदेह; बळी गेला की घातपात?

उंब्रज (सातारा) : चरेगाव (ता. कऱ्हाड) येथे उसाच्या शेतात मृतावस्थेत बिबट्या आढळून आल्याने परिसरात खळबळ (Leopard Found Dead in in Charegaon Village of Satara) उडाली. धारकरा मळा शिवारातील उसाच्या फडात पाचटीमध्ये हा बिबट्या पडलेला दिसून आला. प्राथमिक माहितीनुसार अंदाजे आठ ते दहा दिवसांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला असावा, असा अंदाज प्रत्यक्षदर्शी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला..चरेगाव येथे काल सकाळी सदाशिव दबडे यांच्या शेतात ऊसतोड सुरू असताना कामगारांना पाचटीमध्ये तीव्र दुर्गंधी जाणवली. पाहणी केली असता उसाच्या शेतातील तारेत अडकलेल्या अवस्थेत बिबट्याचा मृतदेह आढळून आला. घटनेची माहिती तत्काळ ग्रामस्थ व वन विभागाला देण्यात आली. चरेगाव व परिसरात बिबट्याचे वास्तव्य असल्याची माहिती यापूर्वीही समोर आली आहे..What is Gegeneophis Valmiki? न सापासारखा, न गांडुळासारखा! सह्याद्रीच्या कुशीतील पाटणमध्ये गवसली 'देवगांडूळाची' दुर्मीळ प्रजाती; पाहा काय आहे खास?.अनेक वेळा ग्रामस्थांना नागरी वस्तीत तसेच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात बिबट्याचे दर्शन झाले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण होते. मात्र, या घटनेनंतर वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित बिबट्या तारेत अडकल्याने त्याचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत असला, तरी अधिकृत कारण स्पष्ट होण्यासाठी वन विभागाकडून पंचनामा व तपास हाेणे अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.