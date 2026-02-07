सातारा

Leopard Attack in Karad : माजी मंत्री विलासराव पाटील-उंडाळकर यांच्या नातवावर बिबट्याचा हल्ला; अधिराज पाटील जखमी, निवडणूक प्रचारातून घरी परतताना बिबट्याची झडप

Leopard Attack on NCP Leader’s Son in Karad Taluka Satara : कराड तालुक्यात उंडाळे–शेवाळेवाडी रस्त्यावर बिबट्याच्या हल्ल्यात राष्ट्रवादीचे नेते उदयसिंह पाटील यांचे पुत्र अधिराज पाटील जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
Leopard Attack in NCP Leader’s Son Adhiraj Patil

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (सातारा) : कराड तालुक्यातील काँग्रेसचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते विलासराव पाटील-उंडाळकर यांचा (Leopard Attack Karad) नातू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचा चिरंजीव अधिराज पाटील यांच्यावर (Adhiraj Patil injured) शुक्रवारी रात्री बिबट्याने हल्ला केला.

