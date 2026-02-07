सातारा
Karad ZP Election : दुबार मतदारावरुन सैदापूर केंद्रावर वादावादी; दोन गट एकमेकांना भिडले, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला
Duplicate Voters Issue Disrupts Karad ZP Polling : कराड तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीदरम्यान सैदापूर मतदान केंद्रावर दुबार मतदारांवरून वाद झाला. पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली.
कराड : सातारा जिल्हा परिषद व कराड पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आज शनिवारी सकाळी साडेसात वाजल्यापासून मतदानास प्रारंभ झाला आहे. या निवडणुकीच्या मतदानात दुबार मतदारांचा मुद्दा (Duplicate Voters Issue) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. (Duplicate Voters Issue in Karad ZP Election)