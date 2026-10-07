Satara Leopard Terror: ‘सातच्या आत घर गाठा!’ चिमुरड्याच्या मृत्यूनंतर न्हाळेवाडीत बिबट्याची भीती अधिक गडद, भय अजूनही संपत नाही...

-सुधीर जाधव सातारा : न्हाळेवाडी परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्यात अवघ्या २६ महिन्यांच्या जय संदीप खंडागळे या चिमुरड्याचा मृत्यू झाल्याने ग्रामस्थांच्या मनातील भीती अधिकच गडद झाली आहे. बिबट्याच्या वावरामुळे सायंकाळनंतर घराबाहेर पडणेही धोक्याचे वाटत असून, शक्यतो सातच्या आत घर गाठण्यासाठी ग्रामस्थांची धडपड सुरू आहे. शेती, घराभोवतालचा परिसर आणि रस्त्यावर वावरताना प्रत्येक पाऊल जपून टाकावे लागत आहे. लहान मुलांना घराबाहेर पाठवायचे कसे? हा प्रश्न पालकांसमोर उभा राहिला आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...जयवर बिबट्याने झडप घातल्याच्या घटनेने संपूर्ण गाव हादरले आहे. अवघ्या दोन वर्षांच्या चिमुरड्याच्या मृत्यूने एका कुटुंबाचा संसार उद्ध्वस्त झाला, त्याचबरोबर गावकऱ्यांच्या मनात ‘आता पुढचा नंबर कुणाचा?’ अशी धास्ती निर्माण झाली आहे. बिबट्या जेरबंद होण्याची ग्रामस्थांना प्रतीक्षा आहे.बिबट्याच्या वावरामुळे न्हाळेवाडीतील दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला आहे. दिवसभर शेतीची कामे उरकून शक्य तितक्या लवकर घर गाठण्याचा ग्रामस्थांचा प्रयत्न आहे. सायंकाळ होताच रस्त्यांवरील वर्दळ कमी होते. सातच्या आत घरात पोहोचावे, अशीच अनेकांची धडपड सुरू आहे..शेतातून परतताना एकट्याने जाण्याची भीती वाटत असल्याने नागरिक एकमेकांच्या सोबतीने जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. लहान मुले घराबाहेर खेळत असतानाही पालकांचे लक्ष सतत त्यांच्याकडे असते. घराच्या आसपासही बिबट्याचा वावर होण्याची भीती असल्याने रात्रीच्या वेळी बाहेर पडताना नागरिकांना काळजी घ्यावी लागत आहे. जयच्या घटनेनंतर ही भीती अधिक तीव्र झाली आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात जयचा मृत्यू झाल्याने त्याच्या आईला हा धक्का अजूनही स्वीकारता आलेला नाही..बिबट्याची दहशत कायमजयच्या मृत्यूमुळे न्हाळेवाडी परिसरातील बिबट्याच्या वावराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बिबट्याची दहशत अद्याप कायम असून, स्थानिकांच्या मनातील भीती दूर झालेली नाही. विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. घर, शेती आणि परिसरात वावरताना नागरिकांना सतर्क राहावे लागत आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.मुले मोकळेपणाने खेळणार कधी?चिमुरड्याच्या मृत्यूने खंडागळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मात्र, त्याच घटनेने संपूर्ण गावाला धडकी भरली आहे. बिबट्याचा वावर थांबणार कधी, गावकऱ्यांना निर्धास्तपणे घराबाहेर पडता येणार कधी आणि लहान मुले पुन्हा मोकळेपणाने खेळणार कधी? असे प्रश्न ग्रामस्थांना सतावत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.