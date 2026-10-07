सातारा

Satara Leopard Terror: ‘सातच्या आत घर गाठा!’ चिमुरड्याच्या मृत्यूनंतर न्हाळेवाडीत बिबट्याची भीती अधिक गडद, भय अजूनही संपत नाही...

Leopard Terror Deepens in Satara After Toddler Death: न्हाळेवाडीत बिबट्याची दहशत; चिमुरड्याच्या मृत्यूनंतर ग्रामस्थ भयभीत
Leopard Terror in Satara Intensifies After 26 Month Old Toddler Dies Villagers Fear More Attacks in Nhalevadi

Leopard Terror in Satara Intensifies After 26 Month Old Toddler Dies Villagers Fear More Attacks in Nhalevadi

sakal

Sudhir Jadhav
Updated on

-सुधीर जाधव

सातारा : न्हाळेवाडी परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्यात अवघ्या २६ महिन्यांच्या जय संदीप खंडागळे या चिमुरड्याचा मृत्यू झाल्याने ग्रामस्थांच्या मनातील भीती अधिकच गडद झाली आहे. बिबट्याच्या वावरामुळे सायंकाळनंतर घराबाहेर पडणेही धोक्याचे वाटत असून, शक्यतो सातच्या आत घर गाठण्यासाठी ग्रामस्थांची धडपड सुरू आहे. शेती, घराभोवतालचा परिसर आणि रस्त्यावर वावरताना प्रत्येक पाऊल जपून टाकावे लागत आहे. लहान मुलांना घराबाहेर पाठवायचे कसे? हा प्रश्न पालकांसमोर उभा राहिला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Leopard
district
Terror
leopard attack
Marathi News Esakal
www.esakal.com