Satara News:'साताऱ्याचे मराठा बांधवही जरांगेंसाठी मुंबईत जाणार'; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, समन्वयकांची तयारी..

सातारा: मराठा आरक्षणासाठी राज्य शासनाशी संघर्ष करणारे अंतरवाली सराटीचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी येत्या २९ ऑगस्टपासून मुंबईत आझद मैदानावर पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा निर्धार केला आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्रातून हजारो मराठा आंदोलन कार्यकर्ते मुंबईत दाखल होणार आहेत. आता मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय तेथून मागे हटणार नाही, अशी भूमिका साताऱ्यातील मराठा समन्वयकांनी घेतली आहे..Satara child health: 'साताऱ्यात लहान मुलांमध्ये वाढले संसर्गजन्य आजार'; सर्दी, खोकला, ताप, जुलाबाचे रुग्ण.सकल मराठा समाजाच्या समन्वयक नेत्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी विवेकानंद बाबर, माऊली सावंत, किरण भोसले, सोहम शिर्के, विक्रम शितोळे, महेश जाधव, प्रकाश भोसले, राजेंद्र निकम, रवींद्र शेळके उपस्थित होते..विवेकानंद जाधव म्हणाले, ‘‘येत्या २८ ऑगस्ट रोजी लाखो मराठा बांधव नवी मुंबईत दाखल होणार आहेत. त्यांच्या मुक्कामाच्या सोयी सुविधांची काटेकोर व्यवस्था केली जाणार आहे. २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या विशाल मोर्चा व उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्रात तालुकानिहाय बैठकांचे नियोजन पूर्ण होऊन कार्यकर्ते आता मुंबईच्या दिशेने निघण्यासाठी सिद्ध झाले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील हजारो कार्यकर्ते पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथील शिवाजी चौकात एकत्र येणार आहेत. तेथून हे आंदोलन किल्ले शिवनेरी येथील मुक्कामानंतर जुन्नर, चाकण, तळेगाव, खोपोली, पनवेल मार्गे २८ ऑगस्ट रोजी मुंबईत दाखल होणार आहे. सातारा जिल्ह्यासह विविध जिल्ह्यात सुमारे ५४ लाख नोंदी आढळून आल्या आहेत. मराठा हाच कुणबी आहे, तसा शासकीय अध्यादेश राज्य शासनाने काढावा, अशी मागणी पहिल्यापासून करण्यात येत आहे..Guardian Minister Shambhuraj Desai: फिल्डवर जा; तत्काळ पंचनामे करा: पालकमंत्री शंभूराज देसाई, जिल्ह्यातील पावसाच्या हानीचा घेतला आढावा.यंदा आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणाचा जीआर घेऊनच आम्ही उठणार आहोत. यावेळी राज्य शासनाला कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, असे समन्वयकांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातून माण, खटावचा गणपती घेऊनच आम्ही आझाद मैदानावर बसून तेथे रोज बाप्पांची आरती करणार आहेत. ज्या दिवशी मराठा आरक्षणाचा जीआर निघेल, त्या दिवशी गणेशमूर्तीचे अरबी समुद्रात विधिवत विसर्जन करणार आहोत. सातारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा. ते आमच्या या मागणीबद्दल सकारात्मक आहेत, असा विश्वास समन्वयकांनी व्यक्त केला. जे विरोधी भूमिका घेतील त्यांचा निवडणुकीत करेक्ट कार्यक्रम केला जाईल, असा इशारा समन्वयकांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.