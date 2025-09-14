सातारा

Successful Delivery: 'साताऱ्यातील शासकीय रग्णालयात एका वेळी चार बाळांना जन्म'; आईसह तीन मुली, मुलगा सुखरूप, प्रसूतीची तिसरी वेळ

Third Delivery Brings Joy: परिस्‍थितीचे गांभीर्य ओळखून व त्या मातेची स्थिती नाजूक असल्याची पाहून डॉ. सदाशिव देसाई यांनी सिझर करण्याचा निर्णय घेत तातडीने प्रक्रिया राबविली असता तिने चार अपत्यांना जन्म दिला. प्रथम मुलगी, दुसरी वेळ मुलगा, पुन्हा दोन मुलींना तिने जन्म दिला.
Mother delivers quadruplets — three girls and one boy — at Satara government hospital; all safe and healthy.

कोरेगाव: सासवड (जि. पुणे) येथील एका २८ वर्षीय महिलेने काल सायंकाळी सातारा येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयात एकाच वेळी चार बाळांना जन्म दिल्‍याची घटना घडली. प्रसूती झालेल्‍या महिलेसह तिची चारही बाळे सुखरूप आहेत.

