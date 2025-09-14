Successful Delivery: 'साताऱ्यातील शासकीय रग्णालयात एका वेळी चार बाळांना जन्म'; आईसह तीन मुली, मुलगा सुखरूप, प्रसूतीची तिसरी वेळ

कोरेगाव: सासवड (जि. पुणे) येथील एका २८ वर्षीय महिलेने काल सायंकाळी सातारा येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयात एकाच वेळी चार बाळांना जन्म दिल्याची घटना घडली. प्रसूती झालेल्या महिलेसह तिची चारही बाळे सुखरूप आहेत. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.याबाबत माहिती अशी, की कोरेगाव येथील लक्ष्मीनगर परिसरात सौदे विक्री करून आपला उदरनिर्वाह करणारी गुजरात राज्यातील काही कुटुंबे बऱ्याच वर्षांपासून वास्तव्य करून आहेत. त्यातील एका कुटुंबात दोन दिवसांपूर्वी सासवड येथील काजल विकास खाक्रोदिया (वय २८) ही गर्भवती महिला नातेवाईक म्हणून आली होती. काल तिच्या पोटात दुखायला लागल्याने तिला येथील अर्जुन हॉस्पिटलमध्ये उपचारार्थ नेले असता डॉ. नितीन जाधव यांनी तपासणीअंती अधिक सुविधांच्या दृष्टीने सातारा येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयात दाखल होण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार महिला तेथे दाखल झाली. तिला खूप धाप लागत होती, तसेच प्रसूतीच्या वेदना तीव्र होत होत्या. .त्यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी तिथे तपासणी केली असता तिच्या गर्भाशयात एकाच वेळी चार अपत्ये असल्याचे निदर्शनास आले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून व त्या मातेची स्थिती नाजूक असल्याची पाहून डॉ. सदाशिव देसाई यांनी सिझर करण्याचा निर्णय घेत तातडीने प्रक्रिया राबविली असता तिने चार अपत्यांना जन्म दिला. प्रथम मुलगी, दुसरी वेळ मुलगा, पुन्हा दोन मुलींना तिने जन्म दिला. या बाळांचे वजन ११००, १२००, १३०० व १६०० ग्रॅम आहे..रुग्णालयातील स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. सदाशिव देसाई, डॉ. तुषार मसराम, भूलतज्ज्ञ डॉ. नीलम कदम, डॉ. दीपाली राठोडे- पाटील, बालरोगतज्ज्ञ व स्टाफ या सर्वांनी मिळून ही अवघड शस्त्रक्रिया यशस्वी पार पाडली. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे, सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनायक काळे, डॉ. दासवानी, डॉ. सचिन दगडे, डॉ. राहुलदेव खाडे, डॉ. इनामदार यांच्या मार्गदर्शनामुळे या गरोदर महिलेची त्रासातून सुटका झाली. ही एक अत्यंत दुर्मीळ घटना असून, साधारणपणे दहा लाख ते पाच कोटी प्रसूतीमध्ये एक असा हा दर असतो. अशी दुर्मीळ घटना जिल्हा रुग्णालय व सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात घडल्याने सर्वत्र कौतुक होत आहे, असे एका डॉक्टरांनी सांगितले..प्रसूतीची तिसरी वेळसंबंधित महिलेची प्रसूतीची ही तिसरी वेळ होती. पहिल्या वेळी तिला दोन जुळी अपत्ये झाली. त्यामध्ये मुलगा व मुलगी झाली आहे. दुसऱ्या वेळी एक मुलगी झाली असून, आता तिसऱ्या वेळी या महिलेने चार अपत्यांना जन्म दिला आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.कोरेगावातील आठवणकोरेगाव येथे सुमारे दहा ते १२ वर्षांपूर्वी जायगाव (ता. कोरेगाव) येथील एका महिलेने डॉ. मिलिंद शहा यांच्या पूजा क्लिनिकमध्ये असाच चार अपत्यांना जन्म दिला होता. मात्र, त्यातील एका मुलीचा जन्म होताच दुर्दैवाने मृत्यू झाला होता, तर आई, दोन मुली व एक मुलगा सुखरूप आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.