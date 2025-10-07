सातारा : सातारा नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने सातारा शहरातील अनेक इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र, खासदार उदयनराजे भोसले आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे नगराध्यक्षपदासाठी कोणता लोकाभिमुख चेहरा देणार याची उत्सुकता आता अधिकच ताणली आहे. दोन्ही राजेंच्या मनोमिलनातून भाजपच्या चिन्हावर ही निवडणूक होणार की दोन्ही आघाड्यांच्या एकत्रिकरणातून एकच चेहरा दिला जाणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागणार आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .२०१६ मध्ये सातारा पालिकेची निवडणूक झाली होती. त्या वेळी पालिकेचे ४० नगरसेवक होते. यामध्ये सातारा विकास आघाडीने २२, नगरविकास आघाडीने १२, तसेच भाजपने सहा जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर सातारा शहराची हद्दवाढ झाल्याने आता नगरसेवकांची संख्या वाढून ५० झाली आहे. आज नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत झाली. यामध्ये सातारा पालिकेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी राहिले आहे. त्यामुळे साताऱ्यातील दोन्ही राजेंच्या इच्छुक कार्यकर्त्यांत नगराध्यक्ष पदावरून चुरस निर्माण झाली आहे. प्रत्येक जण नगराध्यक्ष पदासाठी मी आहेच... असे छाती ठोकपणे सांगू लागला आहे; पण सातारा पालिकेच्या राजकारणात खासदार उदयनराजे भोसले व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते..राजेंच्या निर्णयावरच सारेकाहीसध्या हे दोघेही भाजपमध्ये असल्याने ते भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढविणार, की मनोमिलनातून लढणार हे निश्चित झालेले नाही. त्यामुळे इच्छुकांनी कितीही उड्या मारल्या, तरी दोन्ही राजेंचा निर्णय महत्त्वपूर्ण असणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी दोन्ही राजे कोणता लोकाभिमुख चेहरा पुढे आणणार याची उत्सुकता आहे. त्यामुळे इच्छुकांना राजेंच्या निर्णयाची वाट पाहावीच लागणार आहे..अनेकांच्या आशा पल्लवीतनगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झाल्यानंतर शहरातील राजकीय वर्तुळासह समाज माध्यमात वेदांतिकाराजे भोसले, अमित कुलकर्णी, सुवर्णा पाटील, अविनाश कदम, शंकर माळवदे, जयेंद्र चव्हाण, अमोल मोहिते, धनंजय जांभळे, विजय देसाई, दत्तात्रय बनकर, किशोर शिंदे, विजय काटवटे, मनोज शेंडे, निशांत पाटील, संग्राम बर्गे, काका धुमाळ, शरद काटकर, बाळासाहेब शिंदे आदींची नावे नगराध्यक्षपदासाठी चर्चेत येऊ लागली होती..लोकसभा, विधानसभेची पुनरावृत्ती?मागील वेळी सातारा पालिकेत खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सातारा विकास आघाडीची (साविआ) सत्ता होती. त्या वेळी थेट जनतेतून झालेल्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत साविआच्या माधवी कदम या नविआच्या वेदांतिकाराजे भोसले यांच्या विरोधात निवडून आल्या. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास आघाडी (नविआ) विरोधी गट म्हणून पालिकेत भूमिका बजावली. भाजपच्या नगरसेवकांनीही सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवला. पालिकेत दोन्ही नेत्यांचे गट एकमेकांच्या विरोधात लढत असले, तरी खासदार उदयनराजे व मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी भाजपकडून विधानसभा व लोकसभा निवडणुका लढवली आणि जिंकली..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.महाविकास आघाडी करणार चाचपणीसद्यःस्थितीत दोन्ही नेत्यांनी त्यांचे गट सांभाळले असले, तरी दोघेही भाजपमध्ये असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निर्णय पक्षीय पातळीवर घेतला जाईल, असेच संकेत देत आहेत. यामुळेच दोन्ही राजेंच्या विरोधात महाविकास आघाडीही अन्य पर्यायांतून तिसऱ्या आघाडीद्वारे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावे का? याची चाचपणी करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.